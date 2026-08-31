K masovému přílivu migrantů do Ceuty před měsícem přispěly dezinformace na sociálních sítích z účtů s vazbami na Rusko, Izrael a mezinárodní krajně pravicové hnutí. V rozhovoru s rozhlasem Cadena SER to v pondělí řekl španělský premiér Pedro Sánchez. Vyloučil, že by za přílivem desítek tisíc migrantů do Ceuty stály marocké úřady, a oznámil, že španělský král Felipe VI. navštíví Ceutu, až k tomu budou vhodné podmínky.
Je španělský premiér anticivilizační gauner? Ne, migraci zvládá líp než konkurenti, kritiku ale zaslouží
Sánchez řekl, že příčiny krize v Ceutě se stále vyšetřují. Zopakoval, že podle něj k tomu přispěly dezinformace ohledně verdiktu španělského nejvyššího soudu ze začátku července. Ten konstatoval, že úřady v Ceutě nesmí okamžitě vyhostit zpět do Maroka ty, kteří připlavou, respektive nepřekonají hraniční bariéru. Podle Sáncheze toto rozhodnutí zneužily pašerácké gangy a další, kteří na sociálních sítích tvrdili, že hranice je otevřená.
Španělský premiér uvedl, že dezinformace na sociálních sítích se šířily z účtů s vazbami na Rusko, Izrael a mezinárodní krajně pravicové hnutí, které podle něj vždy využívá migraci k útoku na Španělsko i na celou Evropu. Sánchez řekl, že nemá od tajných služeb žádné informace, které by vrhaly „jakoukoli pochybnost na zapojení marockých úřadů“ do této migrační vlny.
Někteří viní marocké úřady, že masovému přílivu migrantů do Ceuty záměrně nezabránily ve snaze využít pak krizi v Ceutě k politickému nátlaku na Madrid.
Vyšetřování pokračuje
Sánchez řekl, že španělské úřady stále vyšetřují události z 30. a 31. července, kdy během zhruba 24 hodin do španělského města Ceuta na severu Afriky nelegálně vnikly desítky tisíc lidí z Maroka. Tamní starosta uvádí, že to bylo na 80 tisíc lidí, španělská vláda hovoří o asi 72 tisících. Drtivá většina z nich Ceutu opustila v následujících několika dnech.
„Prodám dům, už to tady nemá smysl.“ Ve španělské Ceutě řada místních zvažuje kvůli migrantům odchod
„V Ceutě zůstává 5000 migrantů, z toho 1200 jsou nezletilí,“ řekl v pondělí Sánchez v rozhlase Cadena SER. Starosta Ceuty Juan Jesús Vivas ale tvrdí, že v Ceutě je na 10 tisíc migrantů. Většina z migrantů ale v Ceutě, která má asi 19 kilometrů čtverečních a na 84 tisíc obyvatel, přežívá v improvizovaných ubytováních, na pláži a na ulicích. Tamní přijímací středisko mělo v červenci kapacitu asi 500 lůžek, v srpnu ho místní úřady rozšířily asi na tisíc lůžek a na několika místech v Ceutě postavily velké stany. Někteří migranti přesto raději přespávají na pláži.
Sánchez také řekl, že „existují dostatečné důvody k tomu, aby král po 20 letech navštívil Ceutu a Melillu“. Ale stane se to podle něj, až k tomu nastanou vhodné podmínky.
Návštěva Felipeho VI. v Ceutě by ale podle některých mohla zkomplikovat vztahy s Marokem. Naposledy do Ceuty zavítal v listopadu 2007 tehdejší španělský král Juan Carlos I. s manželkou; zatímco obyvatelé Ceuty ho nadšeně vítali, v Maroku u hranic se konaly protesty. Předtím byl naposledy španělský panovník v Ceutě v roce 1927, kdy ještě Maroko nebylo nezávislou zemí.
Španělsko a Maroko mají dlouhodobě pošramocené vztahy, mimo jiné kvůli Ceutě a dalšímu španělskému městu v Africe, jež sousedí s Marokem, Melille, na něž si Rabat činí dlouhodobě nárok. Vztahy komplikuje také otázka Západní Sahary, jejíž větší část ovládá Maroko a menší skupiny místních povstalců. Madrid dlouhodobě podporuje referendum o sebeurčení Západní Sahary, které předpokládá i rezoluce OSN z roku 1991.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články.
- Veškerý obsah HN.cz
- Mobilní aplikace
- Bez reklam
- Odemykejte obsah pro přátele
- Články v audioverzi + playlist
- Možnost kdykoliv zrušit