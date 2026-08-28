Jezero, které se vytvořilo po středečním sesuvu části ledovce na hranici mezi Čínou a Nepálem, začalo přetékat. Hrozí další povodeň, která může zasáhnout oblasti, jež už před dvěma dny poničil příval vody, varovala čínská stanice CCTV. Čínské i nepálské úřady v pátek na několik hodin přerušily záchranné práce v postižené oblasti; obnoveny byly poté, co záchranáři označili riziko z přetékajícího jezera za „zvládnutelné“, napsala agentura Reuters.
Himálajské neštěstí postihlo odhadem více než 90 tisíc lidí, informoval v pátek Červený kříž, který zároveň vyjádřil obavy z dalších povodní. „Samozřejmě nás značně znepokojují sekundární povodně,“ řekl David Fisher, šéf delegace Federace společností Červeného kříže a Červeného půlměsíce v Nepálu. Dodal, že nákladní automobily s dodávkami pomoci zůstaly zablokované poté, co se jezero vzniklé při sesuvu ledovce vylilo z břehů, uvedla agentura Reuters.
Podle poslední bilance, o níž informovala agentura AFP, si povodeň vyžádala 547 obětí v Nepálu, nejméně pět obětí oznámila také Čína.
Záchranáři obou zemí dál pátrají téměř po tisícovce pohřešovaných, mezi nimiž jsou občané více než 30 států.
Kvůli riziku protržení hráze, která vznikla z trosek sesunutého ledovce a horniny, a také kvůli hrozbě potenciálních sekundárních katastrof, jako jsou sesuvy půdy a laviny, byl na několik hodin všechen čínský záchranný personál a vozidla odsunut do bezpečné oblasti, informovala dnes CCTV. Na nepálské straně přestaly létat záchranářské vrtulníky a lidé utíkali do kopců.
Obtížný přístup
Objem vody v nově vzniklém jezeře přesáhl 2,5 milionu kubických metrů, což je nárůst oproti odhadovaným 1,5 až dvěma milionům kubických metrů, které ve čtvrtek zaznamenal osmičlenný čínský tým inženýrů vyslaný k monitorování místa. Inženýři měli provést letecké průzkumy a 3D modelování přehradního jezera.
Práci jim ale komplikuje obtížný přístup na místo. „Poté, co se v důsledku zřícení ledovce vytvořilo jezero, objevilo se podél jeho břehů mnoho izolovaných a strmých útesů,“ řekl ve čtvrtek večer CCTV inženýr Čchen Chan-siao.
Jeho tým měl v plánu vykopat odvodňovací kanál v nejnižším bodě vzniklé přehrady. Šířka a hloubka tohoto kanálu měly být založeny na propočteném modelu podle toho, jak rychle bude voda proudit a jak rychle se jezero naplní. Údaje z průzkumu týmu ukázaly, že jezero je dlouhé asi 150 metrů a hluboké 40 až 50 metrů.
Čína ve čtvrtek varovala, že by do jezera měly v příštích třech dnech přitéct tři miliony kubických metrů vody, což odpovídá objemu přibližně 1200 olympijských bazénů.
Vznik přehradního jezera zachytily letecké záběry pořízené čínským záchranným týmem, které odvysílaly státní televizní stanice CGTN. Bylo na nich vidět, jak se v nádrži bez viditelného odtoku hromadí velké množství hnědé vody, která již zaplavila keře a stromy, a zdálo se, že tlačí na bariéru z trosek a kamenů.
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