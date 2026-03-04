Americká Ústřední zpravodajská služba (CIA) pracuje na vyzbrojení kurdských sil s cílem vyvolat lidové povstání v Íránu, uvedla stanice CNN s odvoláním na zdroje obeznámené s plánem. Administrativa prezidenta Donalda Trumpa podle těchto zdrojů vede rozhovory s íránskými kurdskými opozičními skupinami a s kurdskými lídry v Iráku o tom, že jim poskytne vojenskou pomoc.
Tisíce bojovníků íránských ozbrojených skupin působí podél irácko-íránské hranice, především v iráckém Kurdistánu. Několik těchto skupin od začátku války Spojených států a Izraele proti Íránu ve veřejných prohlášeních podle CNN naznačilo, že v Íránu plánují bezprostřední útok, a vyzvalo příslušníky íránské armády, aby dezertovali. Íránské revoluční gardy (IRGC) mezitím na kurdské skupiny podnikají údery. V úterý IRGC uvedly, že na Kurdy zaútočily desítkami dronů.
Trump v úterý hovořil s předsedou Demokratické strany íránského Kurdistánu (KDPI) Mustafou Hidžrím, uvedl podle CNN vysoce postavený představitel íránských Kurdů. Íránské kurdské opoziční síly se v nadcházejících dnech plánují zapojit do pozemní operace v západním Íránu, uvedl představitel. KDPI byla jednou ze skupin, na které při útocích cílily IRGC.
"Věříme, že teď máme velkou šanci," sdělil zdroj o načasování plánované akci. Uvedl, že milice očekávají podporu od Spojených států a Izraele.
Americký prezident rovněž v neděli telefonoval s iráckými kurdskými lídry o amerických útocích na Írán a o tom, jak by USA mohly s Kurdy spolupracovat v pokračujícím konfliktu, sdělili dva američtí představitelé a další zdroj webu Axios. Jakýkoliv pokus vyzbrojit íránské kurdské skupiny by vyžadoval podporu iráckých Kurdů, aby umožnili přepravu zbraní a využití iráckého Kurdistánu jako výchozí základny. Kurdistán zahrnuje oblasti Turecka, Íránu, Iráku a Sýrie.
Írán se brání chytře. Využívá jedné zásadní slabiny USA a jejich spojenců, kteří se nepoučili na Ukrajině
Záměrem koordinace podle zdroje CNN obeznámeného s diskuzemi je, aby se kurdské ozbrojené síly v Íránu střetly s íránskými bezpečnostními složkami a zaměstnaly je, čímž by neozbrojeným Íráncům ve velkých městech usnadnily vyjít do ulic, aniž by protesty čelily násilnému potlačení, jak tomu bylo v lednu.
Jiný americký činitel podle CNN řekl, že Kurdové by v regionu zasévali chaos a vyčerpali tak vojenské zdroje Teheránu.
Spojené státy se zjevně snaží nastartovat svržení íránského režimu Íránci tím, že vyzbrojí Kurdy, historického amerického spojence v regionu, míní Alex Plitsas, analytik CNN po národní bezpečnost a představitel Pentagonu za administrativy prezidenta Baracka Obamy. "Íránci jako celek jsou obecně neozbrojení a pokud bezpečnostní složky nezkolabují, bude pro obyvatele těžké převzít kontrolu, aniž by je někdo ozbrojil," sdělil Plitsas CNN.
Jakákoliv americká podpora kurdských skupin, jejichž úkolem by bylo pomoci svrhnout vládu v Íránu, by podle zdrojů musela být rozsáhlá. Americké zpravodajské služby podle jednoho ze zdrojů opakovaně vyhodnotily, že íránští Kurdové nyní nemají dostatečný vliv ani zdroje k tomu, aby mohli podpořit úspěšné povstání. Kurdské opoziční skupiny rovněž nejsou jednotné a mají historii vzájemného napětí, odlišných ideologií a soupeřících cílů.
Izraelská armáda v posledních dnech útočí na íránská vojenská a policejní stanoviště podél hranice s Irákem, částečně s cílem připravit půdu pro možný přesun ozbrojených kurdských sil do severozápadního Íránu, uvedl jeden ze zdrojů. Izrael tyto údery v příštích dnech pravděpodobně zesílí, sdělil podle CNN izraelský zdroj.
Současná válka na Blízkém východě začala americkými a izraelskými údery na Írán v sobotu ráno. Napadená země krátce poté zahájila vojenskou odvetu a začala útočit raketami a drony na Izrael a na americké základny a další cíle v oblasti Perského zálivu. Při operaci Epic Fury (Epická zuřivost) byl zabit mimo jiné nejvyšší duchovní vůdce Íránu ajatolláh Alí Chameneí.
