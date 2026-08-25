Slovenská policie oznámila, že překazila žhářský útok na továrnu na výrobu bezpilotních systémů. V případu stíhá tři cizince, které obvinila z obecného ohrožení na objednávku. Dva z nich byli zadrženi na Slovensku, další pak v Německu. Bližší informace o zadržených ani o hrozícím útoku slovenské policejní prezidium v tiskové zprávě neuvedlo.
Nebyli jsme, nejsme a nebudeme. Fico odmítl, že by se Slovensko stalo součástí koalice ochotných
Policisté při zásahu zajistili kromě jiného větší množství zápalné směsi, takzvaný napalm, dále nářadí a mobilní telefony. Hodnotu majetku ve výrobní hale na východním Slovensku, která se měla stát terčem útoku, policie odhadla na desítky milionů eur. V době připravovaného útoku by se v objektu mohlo podle policie nacházet asi 70 zaměstnanců.
Policejní prezidium uvedlo, že kriminalisté v případu využili informace od slovenské civilní tajné služby (SIS) a od vojenského zpravodajství.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články.
- Veškerý obsah HN.cz
- Mobilní aplikace
- Bez reklam
- Odemykejte obsah pro přátele
- Články v audioverzi + playlist
- Možnost kdykoliv zrušit