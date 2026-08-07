V bratislavské rafinerii Slovnaft v pátek hořelo, slovenskou metropolí se šířil hustý černý dým. Budovami v okolí areálu otřásl výbuch. Na místě zasahovali hasiči, kteří lidi v okolí žádali, aby nevycházeli ven a zavřeli okna, informovala slovenská média. Mluvčí rafinerie později oznámil, že hořela izolovaná nádrž, požár už byl prakticky uhašen, nikdo nebyl zraněn a výroba ani okolí podniku nebyly ohrožené.
„Z místa už prakticky nestoupá dým, nehoří a za chvilku by to mělo být úplně uhašené a stabilizované,“ řekl mluvčí Slovnaftu Anton Molnár podle webu televizní stanice Markíza. „Krátce po poledni došlo k narušení jedné z nádrží na ropné produkty v areálu společnosti Slovnaft. To způsobilo následné hoření uskladněného produktu,“ uvedl. Dodal, že na další nádrže či jiné jednotky se požár nerozšířil.
Hasiči podle serveru Aktuality.sk uvedli, že vzplála nádrž na topný olej, který hoří, dokud úplně neshoří. Co bylo příčinou, budou vyšetřovat.
Jedna ze čtenářek Aktualit z bratislavské městské části Podunajské Biskupice uvedla, že slyšela výbuch a cítila tlakovou vlnu, když ležela na posteli při uspávání dítěte.
Podobné havárie jsou v bratislavské rafinerii poměrně vzácné. Naposledy k výbuchu v areálu Slovnaftu došlo v říjnu 2014, kdy exploze v jednom z provozů zranila dva pracovníky, připomněl na svém webu list Pravda. Televize Markíza tehdy uvedla, že výbuch nastal poté, co dělníci uvolňovali zrezivělé šrouby autogenem, tedy svařovacím přístrojem. Velmi silná detonace otřásla městskou čtvrtí i v lednu 2009, kdy vybuchl polyetylen v důsledku technické závady. V srpnu 2008 zasahovaly záchranné složky v podniku při požáru olejové trafostanice.
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