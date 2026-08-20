Americký prezident Donald Trump ve středu večer (v noci na čtvrtek SELČ) na své sociální síti vyhlásil „ekonomickou válku“ Íránu a pohrozil tvrdými dopady na hospodářství všech zemí, které by Teheránu jakkoli pomáhaly. Podle agentury AFP se tak šéf Bílého domu snaží stupňovat tlak na Írán bezmála šest měsíců od zahájení vleklého konfliktu.
„Oznamuji, že kterákoli země, která umožní svým finančním institucím, podnikům, letištím nebo vládním orgánům poskytovat Íránu jakoukoli formu záchrany, bude sama čelit obrovským ekonomickým důsledkům,“ uvedl Trump v příspěvku na síti Truth Social. Neupřesnil však, jaké konkrétní kroky by Washington proti takové zemi podnikl, a žádnou zemi nejmenoval.
Vždycky je to v pohodě. Dva novináři odhalili až neskutečné zákulisí Trumpovy války s Íránem i to, co ještě může způsobit
„Dnes oznamuji nejdrastičtější ekonomickou operaci, jaká kdy byla proti jakékoli zemi podniknuta,“ napsal rovněž Trump v obsáhlém příspěvku velkými písmeny. „Půjde o ekonomickou válku a izolaci v bezprecedentním měřítku.“
K zastavení hrozby vycházející z Íránu je zapotřebí pomoci všech spojenců USA, uvedl dále a zopakoval, že Írán nesmí vlastnit jadernou zbraň.
Trump už minulý týden v rozhovoru pro televizní stanici Fox News řekl, že Spojené státy tvrdě zasáhnou ekonomiku Íránu, a americký ministr financí Scott Bessent pohrozil Íránu takovou ekonomickou izolací, „jakou svět ještě neviděl“.
Současný konflikt začal koncem února americkými a izraelskými údery na Teherán, na něž Írán odpověděl útoky na území amerických spojenců v Perském zálivu. V minulých měsících boje utlumilo příměří a následně i podepsané memorandum o porozumění, později střety vzplály znovu. Sporným bodem zůstává zejména otázka správy Hormuzského průlivu, jehož výrazně omezený provoz přispívá k růstu cen paliv.
Vzhledem k nepopularitě konfliktu na americké politické scéně před blížícími se volbami do Kongresu a značně vyčerpaným zásobám munice se podle agentury AFP zdá, že se nepředvídatelný americký prezident v poslední době rozhodl pro opatrnější přístup, alespoň co se vojenské stránky konfliktu týče.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články.
- Veškerý obsah HN.cz
- Mobilní aplikace
- Bez reklam
- Odemykejte obsah pro přátele
- Články v audioverzi + playlist
- Možnost kdykoliv zrušit