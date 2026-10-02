Americký prezident Donald Trump se ptal chatbota Grok na rady před lednovým útokem na Venezuelu, píše časopis Time s odvoláním na nejmenovaného amerického představitele. Na otázku, jak by Venezuelané reagovali na únos tamního prezidenta Nicoláse Madura, umělá inteligence (AI) podle zdroje časopisu odpověděla, že by to mnoho z nich nejspíš uvítalo. Když se po únosu Madura objevily zprávy o oslavách obyvatel Venezuely v ulicích, Trump podle časopisu došel k závěru, že Grok od firmy xAI miliardáře Elona Muska je důvtipný.

Trump kladením otázek chatbotovi o svém prezidentství a odkazu strávil loni v prosinci celé hodiny při Muskově tajné návštěvě Bílého domu. Dvojice mužů předtím v červnu upoutala pozornost veřejnou roztržkou. Musk v květnu odešel z Trumpem zřízené skupiny pro efektivitu státní správy (DOGE) pověřené rozsáhlými škrty ve federální vládě.

Americká média v únoru informovala, že Pentagon při lednovém útoku na Venezuelu a únosu Madura a jeho manželky použil nástroj AI Claude společnosti Anthropic. Spojené státy při vojenském zásahu 3. ledna bombardovaly několik míst ve Venezuele a podle Caracasu zabily na 100 lidí.

Pentagon ve Venezuele použil Claude v rámci partnerství firmy Anthropic se společností Palantir Technologies, jejíž nástroje ministerstvo obrany a federální bezpečnostní složky běžně používají, uvedly zdroje deníku The Wall Street Journal.

Vedoucí Pentagonu pro AI Cameron Stanley podle zpravodajského webu The Hill v červnu uvedl, že americká armáda použila Grok ve válce s Íránem, a chatbota označil za klíčového pro americkou národní bezpečnost. Chatbot podle Stanleyho americkým silám umožnil „vyslat více než 2000 střel na 2000 cílů během 96 hodin“ a zvýšil podle něj operační účinnost.

Trumpova administrativa prohlášení použila u soudu na podporu provozu datového centra společnosti xAI u Memphisu. Asociace bránící práva černošských obyvatel NAACP v žalobě uvádí, že Muskova společnost nelegálně znečišťuje ovzduší turbínami v Southavenu v Mississippi, které nedaleké datové centrum v Tennessee pohánějí.

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