Americký dluh láme rekordy a vláda prezidenta Donalda Trumpa dělá nezvyklé kroky, aby zadlužení aspoň zpomalila. Jenže jí, jak vysvětluje v rozhovoru pro HN Michal Kořan z think-tanku Gari Enterprise, docházejí možnosti, jak sladit fiskální a monetární politiku a důvěru v americký dolar udržet.
Americký dluh poprvé překročil hranici 40 bilionů dolarů. Co se teď děje na trzích s americkým dluhem a proč?
Co se dočtete dál
- Jakou roli mají v boji s dluhem investice do AI.
- Proč nezvyklá podpora slabého jenu.
- Jaké možnosti má nový šéf Fedu.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.