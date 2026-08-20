Americký dluh láme rekordy a vláda prezidenta Donalda Trumpa dělá nezvyklé kroky, aby zadlužení aspoň zpomalila. Jenže jí, jak vysvětluje v rozhovoru pro HN Michal Kořan z think-tanku Gari Enterprise, docházejí možnosti, jak sladit fiskální a monetární politiku a důvěru v americký dolar udržet.

Americký dluh poprvé překročil hranici 40 bilionů dolarů. Co se teď děje na trzích s americkým dluhem a proč?

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