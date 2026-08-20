Nejméně 12 lidí zabil ruský vzdušný útok na ukrajinskou metropoli Kyjev. Na platformě Telegram to ráno uvedl kyjevský starosta Vitalij Kličko a Státní služba pro mimořádné situace (DSNS), podle které tři desítky lidí utrpěly zranění. Jeden člověk zahynul v Kyjevské oblasti. Ruské ministerstvo obrany uvedlo, že jeho armáda útočila na podniky vojenského průmyslu, dopravní a logistické centrum a na sklady v Kyjevě a Kyjevské oblasti.
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V Kyjevě počet obětí přes noc postupně narůstal. „Další zraněný člověk zemřel v nemocnici. V metropoli je v tuto chvíli 12 mrtvých,“ oznámil ráno Kličko. Pátek bude v Kyjevě dnem smutku. Podle šéfa vojenské správy Kyjevské oblasti Tymura Tkačenka jeden člověk zahynul také v brovarském okrese, sedm lidí v regionu utrpělo zranění. „Masivní útok na Kyjevskou oblast trval celou noc. Nepřítel útočil na civilní sídla v regionu útočnými drony, balistickými střelami a střelami s plochou drahou letu,“ napsal Tkačenko na Telegramu.
V Kyjevě jsou škody ve třech městských obvodech: Svjatošynském, Solomjanském a Darnyckém, uvedl Kličko. Poškozeny byly podle něj obytné domy, zdravotnické zařízení, škola i nebytové prostory a sklady. V Solomjanské čtvrti byla poškozena horní část devítipodlažního obytného domu, v němž následně vypukl požár, napsal Kličko.
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Ukrajina se pátým rokem brání ruské vojenské invazi, součástí bojů jsou i časté vzdušné útoky obou stran. Moskva i Kyjev v poslední době vzdušné údery zintenzivnily. Ukrajina podle dostupných informací v poslední době obtížně odráží ruské útoky balistickými střelami kvůli nedostatku munice do systémů protivzdušné obrany Patriot.
Obě strany tvrdí, že se zaměřují na vojenské objekty nepřítele nebo na jeho energetickou infrastrukturu, ale při útocích umírají i civilisté - podle dostupných informací hlavně na ukrajinské straně. Podle OSN ve válce zahynulo přinejmenším 16 874 civilistů. Drtivou většinu civilních obětí OSN zaznamenala na území pod kontrolou Kyjeva, na které útočí ruská armáda.
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