Nigel Farage je opět poslancem. Jeden z hlavních architektů brexitu jasně zvítězil v doplňovacích volbách do britské Dolní sněmovny ve svém okrsku Clacton, které sám vyvolal svou předchozí rezignací. Dostal přes 63 procent hlasů, ale nesoupeřil s ním žádný kandidát relevantní politické strany. Na druhém místě skončil se skoro 27 procenty komik, který vystupuje s odpadkovým košem na hlavě a žádá například znárodnění zpěvačky Adele nebo zastropování ceny zmrzliny.
„Porazil jsem kandidáta establishmentu,“ prohlásil přesto Farage. Tvrdí, že za recesistou, který v různých volbách kandidoval už poněkolikáté, skrytě stály všechny tradiční politické strany.
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- V čem je Rupert Lowe ještě radikálnější než Farage.
- Jak by chtěl řešit migraci nebo stav ekonomiky.
- Jak může fakticky rozhodnout příští celostátní volby.
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