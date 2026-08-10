Námořní drony používané elitními jednotkami britského královského námořnictva tajně posílaly údaje do Číny. Stroje vybavené čínskými komponenty měly být využívány pro vojenské operace na Blízkém východě, napsal web The Telegraph. Kamery na dálkově řízených průzkumných člunech K3 Scout byly vybavené součástkami, které bez vědomí britského námořnictva odesílaly informace do spojeného zařízení v Číně.
Čína má kapitalismus v tak surové podobě, že bychom ho tady asi nepřežili. V některých oborech se blíží dokonalé konkurenci
Britské námořní síly využívaly flotilu námořních dronů za 12 milionů liber (336 milionů korun). Po zjištění informací o propojení s Čínou nechalo ministerstvo obrany z kamer využívaných čluny odstranit veškeré spojení s internetem.
Odhalení přispělo k podezření, že Čína se dlouhodobě snaží špehovat aktivity britské armády, uvedl The Telegraph. Varování před touto hrozbou se v Británii řeší již řadu let.
Drony dodala námořnictvu společnost Kraken Technology Group, která patří k velkým armádním dodavatelům. Kamery nakoupila u jiné společnosti, od níž dostala ujištění o jejich bezpečnosti, píše web. Kontrola však zjistila, že kamery posílaly pravidelný signál, sloužící jako důkaz o jejich správném fungování, na čínskou IP adresu.
Čínští „malí obři“ proti „utajeným šampionům“: konkurence z východu ohrožuje i pilíř německé ekonomiky
Stroje K3 Scout chystalo britské námořnictvo jako součást svého příspěvku do mezinárodních sil, které mají podle plánu zabezpečovat námořní dopravu v Hormuzském průlivu po ukončení bojů mezi USA a Izraelem na jedné a Íránem na druhé straně.
Čínská špionáž je v Británii stále častějším tématem. Britské tajné služby v posledních letech varují před zvýšenou aktivitou čínských špionů, která je zaměřena například na parlament. Šéf kontrarozvědky MI5 Ken McCallum loni v říjnu uvedl, že Čína představuje každodenní hrozbu pro britskou bezpečnost.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články.
- Veškerý obsah HN.cz
- Mobilní aplikace
- Bez reklam
- Odemykejte obsah pro přátele
- Články v audioverzi + playlist
- Možnost kdykoliv zrušit