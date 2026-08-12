Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa se chystá utratit nejméně 927 milionů dolarů (19,5 miliardy korun) za stavební projekty v Bílém domě. Jedná se o mnohem vyšší částku, než původně uváděla. Většinu peněz přitom získá od daňových poplatníků, píše deník The Washington Post (WP) s odvoláním na dokumenty o projektech.
Místo toho, aby peníze získala od Kongresu, administrativa podle záznamů nashromáždila finance od jiných agentur a soukromých dárců a uložila je na účet, na němž je obvykle jen pár milionů dolarů na rutinní údržbu sídla amerických prezidentů.
Z neveřejných smluv a souvisejících plánovacích dokumentů vyplývá, že administrativa plánuje peníze na účtu použít na „projekty modernizace“ Bílého domu, což je výraz, kterým označuje Trumpovy plány na proměnu sídla, včetně tanečního sálu na místě zbouraného východního křídla.
Dokumenty podle WP doposud nejpodrobněji odhalují, jak Trumpova administrativa obešla Kongres a znemožnila veřejnosti nahlédnout do plánů na nejdražší rekonstrukci Bílého domu za více než 80 let.
Federální odvolací soud minulý pátek Trumpovy plány zkomplikoval, když nařídil zastavit stavbu tanečního sálu. Podle soudu je nutné, aby projekt schválil Kongres. Republikánský prezident uvedl, že se proti rozhodnutí odvolá, takže o limitech jeho moci přetvářet Bílý dům bude zřejmě rozhodovat Nejvyšší soud USA.
„Kongres má výhradní pravomoc regulovat výstavbu a demolici budov Bílého domu,“ uvedl soud.
Nebezpečí pro Trumpa: Zprava útočí mladý influencer a obdivovatel Hitlera Nick Fuentes
Trumpova administrativa nezveřejnila celkovou cenu všech plánovaných stavebních projektů a renovací v Bílém domě ani zdroj financí, které za tímto účelem zatím získala. Trump opakovaně tvrdí, že výstavbu tanečního sálu zcela financují dárci. Trump nejdříve uváděl, že projekt bude stát 200 milionů dolarů, později údaj zvýšil přibližně na 400 milionů dolarů.
List WP už dříve napsal, že jen projekt tanečního sálu bude ve skutečnosti stát 600 milionů dolarů, přičemž polovinu z částky pokryjí peníze daňových poplatníků. Neveřejné zadávací dokumenty zmiňují také ceny modernizace nedalekého parku Lafayette Square, výstavbu přistávací plochy pro helikoptéru, nové středisko pro bezpečnostní kontrolu návštěvníků a další projekty. Celková částka by se tak podle deníku vyšplhala nejméně na 927 milionů dolarů.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články.
- Veškerý obsah HN.cz
- Mobilní aplikace
- Bez reklam
- Odemykejte obsah pro přátele
- Články v audioverzi + playlist
- Možnost kdykoliv zrušit