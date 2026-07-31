Pokud jste to ještě nevěděli, tak Hitler byl „fakt zas*aně cool“ anebo taky „génius, který měl pravdu“. Tvrdí to v srpnu osmadvacetiletý americký influencer Nick Fuentes. Nejde nad ním mávnout rukou jako nad nějakým zastydlým náckem s připojením na internet. Tento popírač holocaustu má skutečně vliv, a to především na mladé muže s pravicovým myšlením. Jen na síti X má 1,3 milionu sledujících, jeho podcast America first (Amerika na prvním místě) naplněný rasistickými řečmi zabalenými často do rádoby humorného hávu podle vzoru stand-up komiků si na konzervativní streamingové platformě Rumble pouští 694 tisíc osob.

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Co se dočtete dál

  • Kdo jsou Fuentesovi příznivci.

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