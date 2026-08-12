Americké úřady v úterý oznámily, že obvinily čtyři členy mocného mexického Kartelu Jalisco nová generace (CJNG) z pokusu o nákup zbraní a střeliva v České republice. Hrozí jim doživotí, uvedli podle agentury AFP představitelé amerického ministerstva spravedlnosti. Čtveřice mužů byla v Česku zadržena v červnu, přičemž dva už byli vydání do USA a u dalších dvou se o vydání jedná.
Muži čelí obvinění z obchodu s drogami a zbraněmi a z dalších trestných činů. Dva z nich se v Česku pokoušeli získat zbraně „za účelem páchání násilných činů proti mexickým konkurenčním kartelům, civilistům, policistům a vojákům“, píše se v prohlášení amerického resortu spravedlnosti.
Americké ministerstvo neposkytlo žádné informace o totožnosti dodavatelů zbraní, s nimiž Mexičané uzavřeli dohodu, podotkla AFP. Ta jim měla umožnit nákup samopalů, granátometů a minometů výměnou za drogy fentanyl nebo pervitin dovezené do USA.
Americké soudní orgány minulý týden oznámily, že vznesly obvinění proti několika vysokým představitelům CJNG a že zvýšily odměny za dopadení jejich vůdců až na 100 milionů dolarů (2,4 miliardy korun).
CJNG, obviněný z vedení obzvláště násilné celosvětové sítě obchodu s fentanylem, kokainem, heroinem a pervitinem, je jedním z nejmocnějších narkokartelů v Mexiku. USA jej loni spolu s dalšími mexickými drogovými gangy zařadily na seznam teroristických organizací.
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