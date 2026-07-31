Cena převozu jedné tuny nákladu z mořského přístavu Rotterdam do německého Karlsruhe byla pro říční tankery na Rýnu na konci června 45 eur. Na začátku posledního červencového týdne to bylo lehce přes 120 eur a na jeho konci se blížila 140 eurům. To je jen jeden z konkrétních dopadů letošních vln veder na největší evropskou ekonomiku, tedy Německo.
Nízká hladina vody zatím plavbu na západoevropské říční tepně nezastavila, ale lodě nemohou plout optimálně naplněné. A právě to žene cenu dopravy nahoru. Podobných dopadů teplejšího počasí na evropské ekonomiky je nyní víc a dlouhodobě budou mít podle různých odhadů na růst hospodářství čím dál větší vliv.
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