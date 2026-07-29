Spolkový kancléř Friedrich Merz vyvolal koncem minulého týdne bouři ve vlastní straně, když náhle odvolal ministra dopravy Patricka Schniedera. Trvalo několik dnů, než našel vhodného nástupce. Stal se jím Steffen Bilger, sedmačtyřicetiletý politik s dlouhodobými zkušenostmi v dopravním výboru parlamentu i na vysokém postu na berlínském ministerstvu dopravy.

Friedrich Merz je přesvědčen, že jeho spolupracovník z bádensko-württemberského Ludwigsburgu zvládne to, co vytýkal jeho předchůdci – hlavně chaos na železnici a zvýšení investic do celé dopravní infrastruktury.

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