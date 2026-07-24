Německý kancléř Friedrich Merz v pátek oznámil změny ve své vládě. Dosavadní ministryně zdravotnictví Nina Warkenová se stane šéfkou úřadu kancléře, jejím nástupcem bude dosavadní generální tajemník Merzovy Křesťanskodemokratické unie (CDU) Carsten Linnemann. Merz zároveň avizoval, že budou následovat další změny v kabinetu. Německá média ráno s odvoláním na své zdroje informovala, že Merz odvolá ministra dopravy Patricka Schniedera. Na tiskové konferenci to ale kancléř nakonec neoznámil.
Vládní rošádu vyvolala rezignace jednoho z nejvlivnějších politiků v CDU Jense Spahna. Minulou středu oznámil, že se spolu s manželem Danielem stali rodiči, a to díky náhradní matce ve Spojených státech. V Německu je však náhradní mateřství zakázané mimo jiné kvůli odporu CDU. Sám Spahn proti němu v minulosti vystupoval. Vysloužil si proto ostrou kritiku. Ne však proto, že by udělal něco nelegálního, ale proto, že využil možnosti obejít německé zákony, zatímco jiným lidem svou politikou náhradní mateřství v Německu upírá.
V sobotu Spahn pod tlakem rezignoval na post v čele parlamentní frakce, kterou tvoří CDU a její sesterská bavorská Křesťansko-sociální unie (CSU). Už ve středu kancléř Merz oznámil, že na Spahnovo místo v čele frakce navrhl dosavadního šéfa úřadu kancléře Thorstena Freie.
Na Freiovo místo nyní nastoupí ministryně zdravotnictví Warkenová, ji pak nahradí dosavadní generální tajemník CDU Linnemann. Warkenová bude první ženou v čele úřadu kancléře. Funkce je spojená i s křeslem ve vládě. Warkenová v posledních týdnech vyjednala významnou reformu ve zdravotnictví, která je spojená především se snahou o úspory. Podle německých médií i samotného Merze se ukázala jako tvrdá vyjednavačka. To se jí bude hodit i v nové funkci, jejíž náplní je mimo jiné koordinovat jednání mezi koaličními stranami a také vládou a parlamentem. Linnemann patří k blízkým Merzovým spojencům. Nabídku stát se ministrem dostal už loni, když Merzova vláda vznikala. Tehdy ji ale nevyužil.
Merz už dříve naznačil, že by mohl nastalé situace po Spahnově rezignaci využít k širší rekonstrukci vlády. Německá média včetně agentury DPA či bulvárního deníku Bild ráno informovala, že se Merz rozhodl zbavit ministra dopravy Schniedera, s jehož prací byl dlouhodobě nespokojený. Jeho nástupcem se má stát podle nich poslanec CDU z Göttingenu Fritz Güntzler.
Merz ale na tiskové konferenci řekl pouze to, že budou ve vládě následovat další změny. „Tato rozhodnutí potřebují ještě pár dní,“ dodal. Například podle stanice ntv souvisí neobvyklý postup s předčasným únikem některých informací do médií. Merz se poté cítil být nucený oznámit některé kroky dříve, než sám chtěl.
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