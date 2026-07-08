Většina Francouzů si nepamatuje prezidentské volby, v nichž by mezi kandidáty nebylo jméno Le Pen. Naposledy se to stalo skoro před půl stoletím. Od té doby v každých volbách kandidoval buď Jean-Marie Le Pen, nebo jeho dcera Marine. Ta po otci převzala vedení krajně pravicové Národní fronty a posléze z ní udělala umírněnější Národní sdružení.
Co se dočtete dál
- Jaký argument nabídla Le Penová odpůrcům.
- Proč raději na prezidenta nekandiduje její „dvojka“ Jordan Bardella.
- Jaké rozhodnutí může prezidentskou kampaň Le Penové zásadně narušit.
- Veškerý obsah HN.cz
- Mobilní aplikace
- Bez reklam
- Odemykejte obsah pro přátele
- Články v audioverzi + playlist
- Možnost kdykoliv zrušit
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.