Rusko v noci na dnešek při útoku na ukrajinské hlavní město Kyjev vypálilo největší počet balistických raket od začátku plnohodnotné invaze v únoru 2022. Uvedl to na síti X ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha, podle kterého Rusko vyslalo zhruba čtyři desítky balistických střel. Útok si vyžádal mrtvé i zraněné.
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Ukrajinské letectvo uvedlo, že Rusko v noci vypálilo celkem 41 raket, z nichž protivzdušná obrana sestřelila 18. Dalších 23 raket spolu s deseti bezpilotními letouny zasáhlo 20 různých míst v zemi. Letectvo také sestřelilo 108 ze 125 ruských dronů. Hlavním cílem útoku byla podle armády ukrajinská metropole, napsala agentura Reuters.
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