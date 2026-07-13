Maďarský parlament v pondělí schválil ústavní dodatek, který má mimo jiné ukončit mandát prezidenta Tamáse Sulyoka. Informovala o tom agentura AFP. Premiér Péter Magyar označuje prezidenta za loutku strany Fidesz bývalého předsedy vlády Viktora Orbána, který v dubnových parlamentních volbách po 16 letech přišel o moc.
Maďarští poslanci schválili sedmnáctý ústavní dodatek poměrem hlasů 139 ku šesti, neboť poslanci nacionalistické strany Fidesz hlasování bojkotovali. Magyarova strana Tisza má nicméně po volbách v parlamentu dvoutřetinovou většinu, která jí umožňuje schvalovat změny základního zákona.
Pokud prezident schválený ústavní dodatek do pěti dnů nepodepíše, Tisza proti němu zahájí řízení o odvolání z funkce, varoval Magyar. Zároveň Sulyoka opět obvinil, že koná v zájmu nyní opoziční strany Fidesz. Strana podle premiéra pro Sulyoka předem připravila podání k ústavnímu soudu, kterým hodlá změnu ústavy napadnout.
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Součástí ústavního dodatku je také omezení působení poslance v parlamentu na 12 let. To má zajistit, že několik prominentních zástupců Fidesz v dalších parlamentních volbách už nebude moci kandidovat. Ústavní soud má znovu získat pravomoc přezkoumávat zákony týkající se rozpočtu a jeho soudci mají opět odejít do důchodu v 70 letech.
Dodatek k ústavě také počítá se vznikem nového úřadu se silnými pravomocemi pro boj proti korupci, kterou kritici Orbána označují za nedílnou součást systému vytvořeného bývalým premiérem.
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