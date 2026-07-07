Prezident Petr Pavel se zúčastní na pozvání tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana pondělní neformální večeře na summitu Severoatlantické aliance (NATO) v Ankaře. Novinářům to řekl v Praze před odletem na summit. Kabinet na neformální večeři delegoval premiéra Andreje Babiše (ANO), kterého doprovodí manželka Monika.
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Pavla doplnila do delegace na summit vláda až dodatečně po zásahu Ústavního soudu. Program se tak podle něj tvoří do poslední chvíle a jinak, než kdyby byl součástí výpravy od počátku. V Ankaře má hlava státu v plánu minimálně čtveřici bilaterálních schůzek, odmítla však zatím prozrazovat, o jaké jde. „Nechtěl bych vytvářet očekávání, která se pak nenaplní,“ uvedl Pavel.
Prezident se v pondělí zúčastní ekonomického fóra obranného průmyslu v rámci aliance. „Především s důrazem na to, že ČR má dlouhou tradici v obranném průmyslu,“ uvedl. Na programu má v pondělí i jednání pořádané Mnichovskou bezpečnostní konferencí, ve středu zamíří na pracovní snídani organizovanou bezpečnostní konferencí Globsec.
S Babišem se nebude „prát“ o židli u předního stolu při středečním jednání Severoatlantické rady, když vláda schválila premiéra jako lídra delegace, dodal. „Toho jednání se zúčastním bez nějakého pocitu ponížení nebo frustrace, protože pro mě je důležité, abych slyšel, o čem se bude mluvit,“ uvedl. Chce slyšet argumenty, protože má obavu, že by se k němu jinak informace nedostaly. Za velkou chybu v té souvislosti označil, že se nekonají koordinační schůzky nejvyšších ústavních činitelů k zahraniční politice.
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Na večeři půjde v pondělí na Erdoganovo pozvání. Až na místě se dozví, u jakého stolu bude sedět. Akci považuje za mimořádně důležitou, proto se jí chtěl zúčastnit. „Neformální jednání mají svoji hodnotu především v tom, že se z nich nepořizuje žádný záznam, tím pádem umožňuje velice otevřenou diskusi. A my takovou otevřenou diskusi nejenom potřebujeme, ale v posledních letech na summitech NATO moc nemáme,“ vysvětlil.
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