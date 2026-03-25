Americká společnost Lockheed Martin začne s výrobou letounů páté generace F-35 pro českou armádu v roce 2027. Informují o tom portály zaměřené na vojenství, mimo jiné The Defence Post či Zona Militar, a to v souvislosti s uzavřením dohod s 11 českými subjekty o průmyslové spolupráci na výrobě těchto strojů. Poslední dohodu americký koncern s českým partnerem uzavřel před týdnem.
Pořízení 24 letounů F-35A Lightning II v nejmodernější verzi Block IV schválila minulá vláda Petra Fialy (ODS) v září 2023, v lednu dalšího roku ho potvrdila podpisem memoranda. Česko za ně v celku zaplatí 150 miliard korun, jde o nejdražší český armádní nákup.
Česká armáda dostane díky programu F-35 nástroj, kterým si bude moci modelovat spolupráci zbraní i jednotek
Letouny F-35 nahradí v české armádě pronajaté stíhačky JAS-39 Gripen. První F-35 mají být hotové v roce 2029, čeští piloti na nich zahájí výcvik ve Spojených státech. Do Česka by měly první stroje přiletět v roce 2031, všechny dorazí do roku 2035. Celkové náklady na pořízení a provoz F-35 do konce jejich životnosti v roce 2069 odhaduje ministerstvo obrany na 322 miliard korun.
