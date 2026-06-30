Jen co členové Evropské unie schválili loni uzavřenou dohodu se Spojenými státy o podmínkách vzájemného obchodu, přišel americký prezident Donald Trump s novou hrozbou. Pohrozil clem těm státům, které mají nebo se chystají zavést tzv. digitální daň, tedy sazbu na velké internetové firmy. „Řada evropských zemí něco takového zvažuje,“ uvedl Trump. „Jakákoliv země, která to udělá, bude ale okamžitě postižena clem ve výši 100 procent,“ dodal.
Česko chtělo zavést digitální daň již v době první vlády Andreje Babiše (ANO). I tehdy mu za to USA hrozily odvetnými cly. Nakonec od daně upustilo, protože se mezitím podařilo najít shodu na danění velkých internetových společností v rámci organizace OECD, která sdružuje nejrozvinutější země světa. Trump ovšem tuto dohodu nerespektuje. Zastánci zvláštní digitální daně argumentují faktem, že současné předpisy umožňují velkým online firmám platit ve velké většině zemí jen zcela minimální daně, a to navzdory tomu, že v nich dosahují velkých zisků.
Co se dočtete dál
- Proč Trump s hrozbou počkal, až EU ratifikuje loňskou obchodní dohodu.
- Jak by clo dopadlo na české firmy, když Česko digitální daň nezavedlo.
- Jak by státy EU na americké clo nejspíš zareagovaly.
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