Spojené státy a Írán už v neděli digitálně podepsaly memorandum o porozumění, řekl v pondělí televizi ABC americký viceprezident J. D. Vance. Americký prezident Donald Trump to krátce poté potvrdil. Dosud se mluvilo o tom, že obě strany dohodu formálně podepíší v pátek ve Švýcarsku. Memorandum počítá s okamžitým otevřením Hormuzského průlivu a ukončením americké blokády íránských přístavů.
Na čem závisí dohoda o míru v Hormuzu a bude průliv opravdu od pátku průjezdný? Tady jsou odpovědi na otázky kolem dohody USA a Íránu
Agentura Reuters s odvoláním na vysoce postaveného amerického činitele napsala, že za USA úmluvu podepsali Trump a Vance a za Írán předseda parlamentu Mohammad Bágher Ghálíbáf. Washington vychází z toho, že předseda íránského parlamentu měl k podpisu pověření od nejvyššího duchovního vůdce Modžtaby Chameneího.
„Už jsme dohodu podepsali včera (v neděli),“ citovala Vanceova slova pro americkou televizi agentura AP, podle níž také tvrdil, že zatím Spojené státy neuvolnily žádné zmrazené íránské prostředky. „Text (memoranda) zveřejníme tento týden a každý uvidí, že Írán nedostane ani cent, pokud nesplní své závazky,“ podotkl také.
Trump pak v podvečer našeho času prohlásil, že text dohody bude zveřejněn po pátku. Nevyloučil, že se v pátek zúčastní formálního podpisu. Počítá s tím, že na něm bude Vance.
Americký prezident také řekl, že Hormuzský průliv je otevřen a že žádné protiíránské sankce se nebudou rušit, dokud tato země neudělá to, co má. Doufá, že s Íránem budou mít USA dobré vztahy.
Podle americké hlavy státu zajistí dohoda s Íránem bezplatnou plavbu Hormuzským průlivem, který je klíčový pro globální dodávky ropy. Íránská agentura Fars však v pondělí napsala, že Teherán krátce před oznámením dohody do textu doplnil ustanovení o vybírání poplatků za námořní služby. Mají to být poplatky za navigační služby či ochranu životního prostředí.
Írán před válkou nikdy žádné poplatky nepožadoval, takže prezident Trump v podstatě oslavuje návrat k předválečnému stavu, poznamenal v této souvislosti list The New York Times (NYT). Francouzský prezident Emmanuel Macron řekl, že Francie, Británie a Itálie či Nizozemsko jsou připraveny zahájit misi v Hormuzském průlivu, jakmile bude dohoda stvrzena.
Trump v rozhovoru s NYT pohrozil obnovením útoků, pokud Teherán nepřistoupí na konečnou dohodu o svém jaderném programu. Zároveň pochválil dva autoritářské vůdce, čínského prezidenta Si Ťin-pchinga a ruského prezidenta Vladimira Putina, za pomoc při urovnání konfliktu s Íránem a kritizoval izraelského premiéra Benjamina Netanjahua za stupňující se útoky, které podle něj dohodu málem zhatily.
Ceny ropy po oznámení dohody výrazně klesly, což přispělo k růstu akcií evropských leteckých společností, například Lufthansy či Air France. Posilovaly rovněž akcie evropských podniků z dalších odvětví, včetně automobilového průmyslu. Plyn pro evropský trh zlevňuje. Pozitivní důsledky memoranda by se podle analytiků měly na čerpacích stanicích v Česku projevit během několika dnů, paliva by mohla zlevnit až o dvě koruny za litr.
Reuters s odkazem na data o sledování pohybu lodí napsal, že úžinou ráno proplul nejméně jeden tanker s LNG. Řada dalších plavidel stále vyčkává na jasnější bezpečnostní záruky. Odborníci upozorňují, že i v případě trvalého zklidnění může návrat lodní dopravy k normálu trvat déle.
Íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí v pondělí při hovoru s regionálními partnery uvedl, že Izrael musí přestat útočit v Libanonu. Podle něj Spojené státy zároveň ponesou odpovědnost za implementaci rámcové dohody. Íránské ozbrojené síly dohodu popsaly jako vítězství pro Teherán s tím, že USA a Izrael „neměly jinou možnost, než přijmout porážku a vzdát se“.
Izraelský ministr obrany Jisrael Kac naopak uvedl, že se Izrael nestáhne z území, která zabral v Libanonu, a dodal, že pokud Írán kvůli vývoji v Libanonu zaútočí na Izrael, odpoví země protiútokem. Izraelský ministr národní bezpečnosti Itamar Ben Gvir uvedl, že Izrael není dohodou USA a Íránu vázán. Netanjahu zatím dohodu veřejně nekomentoval.
Úmluvu s opatrností přivítal český premiér Andrej Babiš. ČTK napsal, že k jejímu podpisu zbývá ještě cesta. Doufá, že podmínky budou dodrženy a konflikt definitivně skončí. Oznámení uvítali také generální tajemník OSN António Guterres, předseda Evropské rady António Costa, britský premiér Keir Starmer, německý kancléř Friedrich Merz, turecký prezident Recep Tayyip Erdogan a další světoví lídři. Moskva doufá, že memorandum bude uvedeno do praxe.
Libanonské militantní hnutí Hizballáh, které je spojencem Teheránu, ocenilo, že Írán trval na zahrnutí libanonské fronty do memoranda, které by podle něj mělo vést k ukončení války v celém blízkovýchodním regionu. Americký činitel ale Reuters řekl, že v dohodě není podmínka izraelského stažení z Libanonu.
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