Americký prezident Donald Trump potvrdil dosažení dohody s Íránem. Uvedl, že dal pokyn otevřít Hormuzský průliv a okamžitě ukončit námořní blokádu. Pákistánský premiér Šahbáz Šarí dříve uvedl, že oficiální podpis dohody se uskuteční v pátek ve Švýcarsku.
„Dohoda s Íránskou islámskou republikou byla teď uzavřena. Gratuluji všem! Tímto plně povoluji otevření Hormuzského průlivu, bez poplatků, a současně povoluji okamžité zrušení blokády námořnictva Spojených států. Lodě světa, nastartujte motory. Ať teče ropa!“ napsal Trump na své sociální síti.
Příspěvek zveřejnil jen pár hodin před oslavou svých 80. narozenin v Bílém domě, poznamenala agentura AP.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist