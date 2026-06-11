Evropská unie za poslední čtyři roky vytvořila řadů různých programů, jak pomoci Ukrajině a zároveň členským státům, které se vrhly na zbrojení. Jedním z nich je Evropský mírový nástroj (EPF), společný fond, z něhož se členům EU proplácela část státní vojenské pomoci, kterou poskytovaly Kyjevu. Jenže se objevil problém. Vlastně dva.
Ten první se jmenoval Orbán. Až do začátku roku 2025 EPF fungoval dobře a podle dohodnutých pravidel. Jeho výše měla být 17 miliard eur, vyplaceno bylo ale už 43 miliard. Země, které posílaly Ukrajině munici, tanky nebo letadla jako Česko, Slovensko nebo Polsko, za tyto zbraně dostávaly z fondu kompenzaci ve výši 40 procent hodnoty poslané pomoci. Šlo tedy o částky v hodnotě desítek milionů eur ročně, tedy stovek milionů korun. Do začátku roku 2025 dostalo Česko více než 730 milionů korun.
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