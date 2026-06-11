Jen za květen ukrajinské ministerstvo obrany certifikovalo pro použití v boji 175 nových zbraňových systémů. Drtivou většinu z nich přitom vyvinuly a kompletně vyrábějí ukrajinské firmy. Pro srovnání, Německo v roce 2024 podle dostupných záznamů za celý rok certifikovalo méně než dvacet nových systémů pro svoji armádu, píše deník Telegraph.

Rychlost vývoje a výroby nových zbraní – nyní většinou upravených vzdušných, pozemních nebo námořních dronů – je pro Ukrajince nezbytná, aby se ubránili ruské početní a technické převaze. Zároveň se v zemi vytvořilo nové odvětví malých i středních firem, které mohou testovat výrobky na frontě a potenciálně je nabízet i zahraničním partnerům. Těžkopádný a roztříštěný evropský obranný průmysl tak dostává silnou konkurenci, která sice nemá dost peněz na potřebné investice, ale získává technologický náskok.

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Co se dočtete dál

  • Co chtějí ukrajinské firmy od zahraničních partnerů.
  • Co Ukrajinci nabízejí Evropě.
  • Proč jsou evropští partneři opatrní.
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