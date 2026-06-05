Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pátek v otevřeném dopisu adresovaném jeho ruskému protějšku Vladimiru Putinovi napsal, že Rusko letos neovládne ukrajinskou Doněckou oblast. Vyzval ho k ukončení pátým rokem trvající ruské invaze na Ukrajinu a navrhl, aby se spolu sešli.
Zelenskyj ruskou invazi na Ukrajinu označil za Putinovu osobní volbu, válku bez skutečné příčiny. Uvedl, že Ukrajina je připravená během jednání dodržovat příměří, které by mohly monitorovat Spojené státy.
Podle Putina ovšem není nutné kvůli jednání zastavit boje.
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„Pokud osobně nedospějete k závěru, že je načase ukončit válku, bude Ukrajina dále bojovat za svoji existenci,“ vzkázal také Zelenskyj šéfovi Kremlu a dodal, že i on bude muset bojovat, a to nikoliv za existenci Ruska, ale svoji vlastní.
Rusko Ukrajinu napadlo v únoru 2022, a rozpoutalo tak největší konflikt v Evropě od konce druhé světové války. Při ruských útocích v napadené zemi každodenně umírají civilisté, další jsou zranění nebo mají psychická traumata. Vznikají také obrovské škody na civilní a energetické infrastruktuře, kulturním i přírodním dědictví Ukrajiny.
Ukrajina se brání s podporou západních zemí a podniká odvetné útoky v ruském vnitrozemí. Uvádí, že se zaměřuje na vojenské cíle nepřítele a jeho ropnou infrastrukturu s cílem omezit příjmy Ruska z prodeje této suroviny. Při těchto útocích také umírají lidé, je jich ale výrazně méně než na Ukrajině.
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