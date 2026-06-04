Ukrajinská vláda nevede právě šťastnou politiku vůči svým sousedům. Během tří týdnů po jmenování nové maďarské vlády se jí s ní sice podařilo začít směřovat k uzavření dohody o vylepšení vzájemných vztahů, zároveň si ale Kyjev otevřel novou – pomyslnou – politicko-historickou frontu s Polskem. Což není právě vhodné načasování nového politického sporu s Varšavou, protože už na konci června se koná v Gdaňsku další velká dárcovská konference o obnově Ukrajiny.
V Polsku je jakýkoliv spor s jeho jihovýchodním sousedem vítaný především mezi pravicovými nacionalisty, kteří se přeskupují před parlamentními volbami, jež čekají Polsko příští rok. Nejviditelnějším představitelem tohoto tábora je prezident Karol Nawrocki, který se na tomto tématu také snaží nahnat politické body.
Co se dočtete dál
- Čím Kyjev popudil Poláky v posledních dnech.
- V jakých oblastech Ukrajina Polsko potřebuje.
- Proč banderovci jen tak nezmizí.
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