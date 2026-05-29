Ovoce, zelenina, květiny, alkohol, minerálka. Rusko zakázalo dovoz tohoto zboží z Arménie a nyní jí hrozí i zastavením dodávek ropy a plynu. Podobně jako tomu bylo v případech jiných postsovětských zemí, i teď se Kreml snaží výhružkami odradit Jerevan od sbližování s Evropou. Bývalé státy SSSR totiž považuje za výhradní sféru svého mocenského vlivu.
💸 “The benefits Armenians receive always come at someone’s expense. That expense is borne by the Russian Federation.”— NEXTA (@nexta_tv) May 27, 2026
Peskov once again called Armenians a “brotherly people” and said that Russia is investing in Armenia’s development by paying for cheap gas, benefits, and other… pic.twitter.com/P6GpckeE8I
„Nebudeme se spoléhat na jedinou silnici, jediného spojence, jediný plynovod. Arménie k životu potřebuje Východ, Západ, Sever i Jih. Všechny strany nechť našemu lidu předloží nabídky, on sám se pak rozhodne,“ tak reagoval arménský prezident Nikol Pašinjan na pohrdlivá slova běloruského diktátora Alexandra Lukašenka, podle kterého o Jerevan nikdo nestojí, tím méně Západ. „Arménie nemá kam jít. Myslíte si, že ji snad někdo potřebuje?“ cituje minského hegemona server Armenia News.
Co se dočtete dál
- Proč se Arménie vzdaluje Rusku.
- Jak se Moskva snaží trestat Jerevan.
- Které postsovětské země čelily ruským obchodním válkám.
