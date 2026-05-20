Evropská unie v noci na středu dosáhla předběžné dohody o legislativě, která má zrušit dovozní cla na průmyslové zboží z USA. Jde o klíčovou součást rámcové obchodní dohody s Washingtonem z loňského léta, která by měla zabránit zavedení vyšších amerických cel na výrobky z EU. Informovaly o tom agentury Reuters a DPA s odvoláním na kyperské předsednictví EU a europoslankyni Željanu Zovkovou, hlavní vyjednavačku pro obchodní dohodu.
Vyjednavači Evropského parlamentu (EP), Rady EU a Evropské komise (EK) se po jednání zahájeném v úterý pozdě večer ve Štrasburku dohodli na znění legislativního textu, který má připravit půdu pro snížení celních sazeb EU i pro zavedení pojistek pro případ, že by americký prezident Donald Trump od dohody uzavřené ve skotském Turnberry odstoupil.
Spojené státy a Evropská unie loni 21. srpna uzavřely rámcovou obchodní dohodu. Ta potvrdila předběžnou ústní dohodu z července mezi Trumpem a předsedkyní EK Ursulou von der Leyenovou a zahrnuje mimo jiné 15procentní strop u cel na většinu dovozů z EU do USA, včetně automobilů, léčiv, polovodičů a dřeva. EU na oplátku souhlasila s úplným odstraněním cel na americké průmyslové výrobky a s poskytnutím lepšího přístupu na trh pro vybrané americké zemědělské produkty.
"Evropě se podařilo vyhnout destruktivní eskalaci transatlantického obchodního napětí a ochránit evropské podniky, investice a miliony pracovních míst na obou stranách Atlantiku," uvedla Zovková, členka Evropské lidové frakce (EPP), v příspěvku na síti X, v němž oznámila dosažení dohody.
"Tato dohoda by měla poskytnout stabilnější rámec pro obchodní vztahy mezi EU a USA a zároveň ponechat prostor pro další diskuse o nevyřešených otázkách, zejména v odvětví oceli a hliníku," citovala agentura Reuters z prohlášení EPP, nejsilnější politické frakce v Evropském parlamentu.
Komise a Rada EU chtěly dohodu schválit rychle mimo jiné v obavách z možné odvety ze strany Washingtonu. Trump nedávno uvedl, že EU musí uvést dohodu v platnost do 4. července, jinak bude čelit výrazně vyšší clům, v případě automobilek pohrozil 25procentní sazbou. Koalice středolevých a liberálních poslanců se několikrát spojila, aby schválení obchodní dohody odložila - nejprve po Trumpových hrozbách anexí Grónska a následně po rozhodnutí amerického nejvyššího soudu, který zrušil většinu Trumpovy celní agendy.
O textu přijatém v rámci dnešního takzvaného trialogu musí ještě hlasovat poslanci Evropského parlamentu na plenárním zasedání, které se očekává v polovině června ve Štrasburku.
