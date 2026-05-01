Americký prezident Donald Trump oznámil uvalení cel na dovoz osobních a nákladních aut se zemí Evropské unie. Clo podle něj dosáhne výše 25 procent. Trump to napsal na své sociální sítí Truth Social.
Trump podle svých slov nová cla uvalí příští týden. Zdůvodnil to tím, že EU „neplní naši obchodní dohodu“.
Tuto dohodu dojednala s USA loni v létě Evropská komise jménem všech zemí unie. Spočívá ve snížení vysokých amerických cel, která předtím Trump zavedl na dovoz většiny výrobků ze zemí EU, na 15 procent. Státy unie měly výměnou za to srazit svá cla na import celé řady amerických produktů zcela na nulu.
Poté, co Trump v lednu otevřeně hrozil obsazením Grónska, které patří Dánsku, členovi EU, Evropský parlament ratifikaci evropsko-americké dohody pozastavil. Následně ji schválil poté, co se spor uklidnil. Nyní se, zcela v souladu s pravidly, domlouvají europoslanci se zeměmi EU na definitivním znění, jehož prostřednictvím dohodu implementují do unijního zákonodárství.
Česko patřilo mezi země, které loňskou dohodu přivítaly, byť snižuje cla na velkou část amerického zboží na nulu, zatímco tarify na evropský export do USA mají být ve vesměs ve výši 15 procent. Důvodem byl fakt, že dohoda zahrnula i automobily – clo ve výši 15 procent je pro evropský průmysl podle několika zdrojů HN přijatelné. Tarif ve výši 25 procent, který Trump zavedl loni a dnes oznámil jeho obnovení, už ale je nepřijatelně vysoký.
Česko, stejně jako celá řada dalších států EU, taky nechtělo jít s Trumpem do obchodní války za situace, kdy si přeje udržet americkou podporu Ukrajiny. Trump sice Ukrajincům neposílá žádnou novou vojenskou pomoc, nadále jim ale poskytuje zpravodajské informace. Umožnil taky zemím unie, které o to projeví zájem, nakupovat americkou vojenskou techniku a následně ji předat Kyjevu. Česko se tohoto programu neúčastní.
