Americký soudce Richard Eaton v pátek jedná s vládními právníky o postupu při vracení peněz vybraných z cel a záloh, které soud v únoru označil za protiústavní. Setkání se koná za zavřenými dveřmi formou smírčí konference, uvedla s odvoláním na soudního úředníka agentura Reuters. Úřad celní a hraniční ochrany (CBP) zároveň oznámil, že na clech a zálohách, které by měl vrátit, vybral asi 166 miliard USD (3,5 bilionu Kč).
Úřad CBP rovněž uvedl, že nemůže vyhovět příkazu, aby zahájil zpracování refundací. K datu 4. března totiž podle něj zůstávalo asi 20,1 milionu nevyřízených položek. Celní správa by měla vrátit peníze zhruba 330 000 dovozcům, kteří cla zaplatili. Firmy varují, že proces vracení peněz by mohl trvat měsíce až roky.
Jednání je neveřejné, i když americké soudy jsou obvykle přístupné veřejnosti. Soudy ale někdy pořádají soukromé schůzky, aby s účastníky řízení projednaly harmonogram nebo citlivé otázky. Kalendář na internetových stránkách soudu označuje konferenci jako uzavřenou pro veřejnost.
Případ, na který soudce Eaton dohlíží, má vytvořit proces vracení cel. Byl předložen jediným dovozcem, společností Atmus Filtration. Ta v soudním podání uvedla, že zaplatila 11 milionů USD na clech, která byla označena za nelegální.
Trump tvrdě narazil, na cla chce ale spoléhat dál. Na trhy se vrátila nejistota kvůli obchodním válkám
Podle soudního spisu se právníci firmy Atmus mohou pátečního jednání zúčastnit na dálku. Oni ani CBP na žádosti agentury Reuters o komentář nereagovali. Zůstává nejasné, proč právě případ Atmus, podaný minulý týden, mohl být tím, který určí, jak se bude řešit vracení cel pro dalších zhruba 2000 případů.
Soudce uvedl, že byl soudem vybrán k projednání těchto případů. Poznamenal také, že chce proces, který nebude vyžadovat soudní řízení. V pokynu vydaném ve středu v případu Atmus nařídil soudce Eaton úřadu CBP, aby začal vracet nelegálně vybraná cla potenciálně stovkám tisíc dovozců pomocí stávajícího interního systému úřadu. Vysoký představitel CBP Brandon Lord ale v soudním podání uvedl, že úřad soudcovu žádost nemůže splnit, protože čelí bezprecedentnímu objemu refundací a jeho stávající administrativní postupy a technologie nejsou pro takový rozsah úkolu vhodné. Vyžadovat budou manuální práci, která však zabrání personálu plně vykonávat úkoly v prosazování obchodních předpisů.
Eaton tento týden uvedl, že očekává, že se na schůzce podaří vyřešit, jak zjednodušit papírování a začít vydávat refundace. Podle právníka zapojeného do dalších případů vracení cel by výsledkem schůzky mohlo být vytvoření procesu, kterým se zajistí relativně rychlé vracení peněz většině dovozců bez nutnosti soudního sporu.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist