Ten, kdo očekával, že ruský prezident Vladimir Putin na Petrohradském mezinárodním ekonomickém fóru vykreslí Rusko jako silnou, sebevědomou a prosperující zemi, se nemýlil. Ačkoli ruští i zahraniční ekonomové již delší dobu poukazují na silně negativní důsledky, jež mají pro Rusko západní sankce, kremelský vládce jejich tvrdý tlak označuje jako příležitost k hledání nových možností. Z řad ruského byznysu se sice opatrně ozývají hlasy volající po ukončení války na Ukrajině a omezení zbrojních výdajů. Ukazuje se však, že Putin stojí na straně vojenských jestřábů.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.