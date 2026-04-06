Teherán zřejmě v brzké době plně neotevře Hormuzský průliv. Píše to agentura Reuters, která připomíná výhrůžky vyslovené americkým prezidentem Donaldem Trumpem na adresu Íránu. Washingtonský lídr v nezvykle ostrém příspěvku na sítích pohrozil teheránskému režimu „peklem“, pokud důležitou námořní cestu zcela neuvolní. Mezitím přicházejí zprávy o dalších pokusech diplomatů válku zastavit.
BREAKING: Trump:— Clash Report (@clashreport) April 5, 2026
Tuesday will be Power Plant Day, and Bridge Day, all wrapped up in one, in Iran. There will be nothing like it!!!
Open the Fuckin’ Strait, you crazy bastards, or you’ll be living in Hell - JUST WATCH! Praise be to Allah. pic.twitter.com/jzIHXepVRN
Washington není podle Teheránu připraven na trvalé příměří. Pro agenturu Reuters to uvedl informovaný zdroj, který tak zdůvodnil neochotu íránského režimu odblokovat Hormuzský průliv pro všechny tankery. Teherán přitom důležitou trasu oficiálně uzavřel jen „pro nepřátele“ – tedy Izrael, USA a zčásti i některé ropné monarchie ze Zálivu. Naopak Čína, Irák, Pákistán, Rusko či třeba Indie údajně mohou proplouvat bez obav, mnozí přepravci ale kvůli rizikům cestu odkládají. Podle odhadů poklesla úroveň dopravy možná až o 95 procent.
