Izraelský parlament (Kneset) v pondělí schválil zákon, který zavádí trest smrti jako hlavní postih pro Palestince odsouzené za terorismus. Zákon, který prosazovaly krajně pravicové strany, silně kritizovaly lidskoprávní skupiny, evropské země i část izraelské politické scény. Podle agentur se očekává, že se zákon dostane k nejvyššímu soudu, aby jej přezkoumal.
Návrh zákona nařizuje izraelským soudům udělit doživotí nebo trest smrti těm, kteří zavraždí izraelského občana či rezidenta „s cílem popřít Stát Izrael“. Návrh počítá s přísnějším režimem v případě odsouzených za terorismus ze strany vojenských soudů. Pod ně spadají Palestinci žijící na Západním břehu Jordánu, proti kterým je zákon podle médií a agentur především namířen. Vojenským soudům návrh zákona nařizuje udělovat tresty smrti. Doživotí budou moci udělit jen za speciálních okolností, píší agentura AFP a stanice Deutsche Welle. Pro udělení trestu smrti bude nově stačit pouhá většina členů senátu, a ne souhlas všech soudců.
Zákon prosazoval krajně pravicový ministr pro národní bezpečnost Itamar Ben Gvir, který ho v pondělí obhajoval na plénu. „Ode dneška všichni ví, a celý svět ví, že kdo vezme život, tak tomu stát Izrael vezme jeho život,“ řekl podle agentury AP ministr v parlamentu. Pro zákon zvedlo ruku 62 poslanců, proti 48.
Zákon už v neděli kritizovali ministři zahraničí Německa, Francie, Itálie a Británie. Podle nich návrh vykazuje „faktickou diskriminační povahu“ a podkopává principy demokracie. První nevládní organizace již oznámila, že podá podnět nejvyššímu soudu, aby zákon přezkoumal. Podle ní norma odporuje ústavě. Návrh kritizovali i opoziční poslanci. Opoziční poslanec a bývalý zástupce ředitele Mosadu Ram Ben-Barak uvedl, že Izrael se začíná chovat jako teroristické hnutí Hamás a je plný nenávisti a pomsty. Podle Palestinské samosprávy návrh zákona ukazuje „povahu izraelského koloniálního systému“.
Jak podotýkají izraelská média, zákon se nedotkne Palestinců, kteří spáchali teroristický útok ze 7. října 2023, protože norma není retroaktivní. Právě tímto útokem však předkladatelé zdůvodňovali potřebu hrdelní tresty zavést. Poslední popravu Izrael vykonal v roce 1962 pověšením nacisty a jednoho z hlavních strůjců holokaustu Adolfa Eichmanna.
