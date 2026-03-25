Spojené státy předaly Íránu 15bodový plán k ukončení války. Ve středu to s odvoláním na své zdroje napsal deník The New York Times (NYT) s tím, že se tak stalo prostřednictvím Pákistánu. O mírovém plánu informovala také izraelská stanice Channel 12, podle které USA a skupina prostředníků v čele s Pákistánem diskutují o možnosti uspořádat s Íránem ve čtvrtek mírová jednání na vysoké úrovni. Za možné dějiště takového setkání označil Channel 12 pákistánské hlavní město Islámábád.
Co se stane, pokud Trump opravdu brzy ukončí útoky na Írán? Zlobit se budou Izraelci i ropné monarchie
Podle NYT není jasné, zda Teherán plán přijme jako základ pro jednání a zda je k celé věci přizván Izrael, který útoky na Írán podniká po boku USA. Stanice Channel 12 uvedla, že součástí plánu je požadavek, aby Teherán v blízkovýchodním regionu zastavil financování proíránských skupin a aby v Hormuzském průlivu, klíčové úžině pro dopravu ropy a plynu, vznikla volná námořní zóna.
O plánu s odvoláním na zdroje informovala také agentura Reuters, která zmínila bod požadující ukončení provozu íránských zařízení na obohacování uranu v Natanzu, Fordo a Isfahánu.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu se podle Channel 12 obává, že americký prezident Donald Trump podepíše s Íránem dohodu, která nebude chránit zájmy židovského státu. Stanice dále uvedla, že na přípravě možných mírových jednání se jako prostředníci s Pákistánem podílejí i Egypt a Turecko.
Ropné monarchie žádají Trumpa: Zničte vojenské kapacity Íránu, když už jste s ním začali válku
Trump ve středu prohlásil, že USA s Íránem vyjednávají a že do rozhovorů se na americké straně zapojili viceprezident J. D. Vance, šéf diplomacie Marco Rubio, prezidentův zeť Jared Kushner a Trumpův zmocněnec Steve Witkoff. Právě Vance by se podle Channel 12 mohl případné mírové schůzky osobně zúčastnit. Islámská republika nicméně veřejně prohlašuje, že se žádné rozhovory s Washingtonem nekonají.
Vyjednávají leda sami se sebou
Spojené státy vyjednávají jen samy se sebou a ne s Íránem. V prohlášení to uvedl mluvčí íránské armády, který zároveň podle agentury AP zesměšnil americké pokusy dosáhnout dohody o příměří. Prohlášení Teherán vydal poté, co USA podle médií předaly islámské republice 15bodový plán k ukončení války. Válku na konci února rozpoutaly USA s Izraelem s deklarovaným cílem zabránit Íránu získat jaderné zbraně.
"Strategická síla, o které jste byli zvyklí mluvit, se změnila ve strategické selhání," řekl mluvčí íránské armády na adresu Američanů. "Ten, kdo o sobě tvrdil, že je světovou velmocí, by se z této šlamastyky už dostal, kdyby mohl. Nevydávejte svou porážku za dohodu. Vaše éra prázdných slibů končí," uvedl.
V noci na dnešek řada médií včetně deníku The New York Times (NYT), izraelské stanice Channel 12 či agentur Reuters a AP zveřejnila informaci, že USA předložily Íránu plán k ukončení války. Podle NYT dostal Teherán plán prostřednictvím Pákistánu, který se rovněž snaží uspořádat mírová jednání na vysoké úrovni.
