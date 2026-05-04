Írán by mohl považovat americký doprovod lodí v Hormuzském průlivu za porušení příměří. Podle AFP to uvedl významný íránský činitel Ebráhím Azízí, který je předsedou parlamentního výboru pro národní bezpečnost. Vojenskou eskortu lodí oznámil v neděli americký prezident Donald Trump, začít by měla v pondělí. Americké velitelství Centcom uvedlo, že na podporu mise vyčlení bojové lodě a letouny.
Trump v neděli uvedl, že Spojené státy budou doprovázet lodě, které nemohly opustit Perský záliv v uplynulých týdnech kvůli konfliktu mezi Spojenými státy, Izraelem a Íránem a kvůli blokování plavby v Hormuzském průlivu. Podle něj se jedná o lodě států, které nemají nic společného se současným konfliktem. Trump krok označil za humanitární gesto. "Mnohým lodím dochází jídlo a všechno další, co je nutné pro obživu velké posádky," uvedl Trump na své síti Truth Social. Na narušení operace by Spojené státy reagovaly silou, dodal Trump.
„Jakýkoliv americký zásah do nového námořního režimu v Hormuzském průlivu bude považován za porušení příměří," uvedl Azízí. Příměří v Íránu platí od začátku dubna a zastavilo boje, které Spojené státy a Izrael začaly 28. února.
Americké velitelství Centcom uvedlo, že se zapojí do podpory mise nařízené Trump, jejímž cílem je "obnovit volnou plavbu pro obchodní lodě v Hormuzském průlivu". Mise podle velitelství "podpoří obchodní lodě, které chtějí volně proplout přes klíčový mezinárodní obchodní koridor". Americké ozbrojené síly do mise zapojí lodě s naváděnými raketami a přes 100 letounů či bezpilotních prostředků.
V noci na pondělí britská vojenská námořní služba (UKMTO) informovala o tom, že dostala zprávy o nákladní lodi, kterou zasáhlo několik střel. "Celá posádka je v bezpečí," uvedla UKMTO. Incident se stal v okolí Hormuzského průlivu, u pobřeží Spojených arabský emirátů. Od neděle se jedná o druhý podobný incident v okolí Hormuzského průlivu, o kterém UKMTO informovala.
Hormuzský průliv čelí faktické blokádě Íránu i Spojených států, které tvrdí, že omezení uplatňují jen v případě lodí směřujících z a do íránských přístavů. Počet lodí, které propluly průlivem, se po začátku války snížil ze zhruba 130 denně na méně než deset denně. OSN odhaduje, že na palubě lodí, které nemohou pokračovat v plavbě kvůli situaci v Hormuzském průlivu, je na 20.000 námořníků a členů posádky.
