Spojené státy nakrátko přerušují operaci, při níž v Hormuzském průlivu doprovázely a chránily lodě ohrožované íránskou blokádou. Uvedl to americký prezident Donald Trump, podle něhož jsou důvodem aktuální velmi pokročilá jednání s Íránem a snaha dosáhnout dohodu. Americká blokáda íránských přístavů však pokračuje, dodal Trump.
Že má Trump lepší karty? Íránský režim je přesvědčen o opaku, do míru s USA se nehrne. Spoléhá na tři M
Šéf Bílého domu v neděli oznámil zahájení operace s názvem Project Freedom (Projekt Svoboda), jejímž cílem chránit lodě a získat kontrolu nad klíčovou námořní obchodní trasou v Hormuzském průlivu, kterou Írán po zahájení americko-izraelských úderu začátkem března zablokoval, což mimo jiné výrazně zvýšilo ceny ropy.
V úterý večer amerického času (dnes nad ránem SELČ) však na své síti Truth Social oznámil, že "na žádost Pákistánu a dalších zemí" a také na základě "faktu, že byl dosažen velký pokrok směrem k úplné a konečné dohodě s představiteli Íránu" bude Projekt Svoboda "nakrátko pozastaven, abychom viděli, zda je možné dokončit a podepsat dohodu či ne".
Americký ministr obrany Pete Hegseth v úterý uvedl, že Spojené státy již zajistily bezpečnou plavbu průlivem a že se k proplutí řadí stovky obchodních lodí. Zmíněná operace měla podle něho pouze obranný charakter a USA bez podnětu ze strany Íránu nezasahovaly.
Jeden z íránských činitelů přitom v pondělí uvedl, že Teherán by mohl americkou ochranu lodí považovat za porušení příměří, které v současnosti mezi USA a Izraelem na jedné a Íránem na druhé straně platí.
Americké námořnictvo bude podle Trumpa pokračovat v námořní blokádě Íránu, která brání lodím vplouvat do íránských přístavů nebo je opouštět. Washington se tím snaží vyvolat ekonomický tlak na Teherán a přimět jej k dohodě podle Trumpových představ. Íránští představitelé však tvrdí, že politickou krizi nelze vyřešit vojenskými prostředky, a varují, že Teherán s konfrontací kolem Hormuzského průlivu ještě ani nezačal.
Nová pravidla pro plavbu průlivem
Írán zavedl nový mechanismus pro řízení plavby Hormuzským průlivem a zároveň zveřejnil novou mapu průlivu zobrazující rozšířenou zónu íránské kontroly. Na svém webu to uvedla íránská státní televize Press TV. Obchodní plavidla musí koordinovat svůj pohyb s íránskými ozbrojenými silami a před plavbou obdržet povolení od íránského Úřadu pro průliv Perského zálivu (PGSA). Stanice nicméně mapu nepublikovala.
Íránské revoluční gardy mezitím v prohlášení uvedly, že v tuto chvíli jediná bezpečná cesta průlivem je ta, kterou íránské úřady již dříve vytyčily. Jakýkoliv odklon od této trasy představuje riziko a vyvolá "ráznou reakci" námořních sil revolučních gard, cituje agentura Reuters z prohlášení.
Podle Press TV je v současnosti v íránském parlamentu předložena nová legislativa, která zahrnuje trvalý zákaz plavby Hormuzským průlivem všem plavidlům s vazbami na USA a Izrael a dále zavedení systému poplatků za plavbu průlivem pro plavidla států, které Teherán nepovažuje za nepřátelské.
USA a Izrael zahájily 28. února údery na Írán, který v odvetě mimo jiné ochromil lodní dopravu ve strategickém Hormuzském průlivu. Průlivem bylo před konfliktem převáženo 20 procent veškeré ropy obchodované na světovém trhu a obdobné množství zkapalněného zemního plynu. Od 8. dubna platí příměří a Pákistán zprostředkovává mírová jednání, která zatím uvázla na mrtvém bodě, a to i kvůli otázce Hormuzského průlivu.
Spojené státy již několik týdnů žádají okamžité otevření průlivu, což Teherán odmítá vzhledem k pokračující americké námořní blokádě íránských přístavů, jejímž deklarovaným cílem je omezení příjmů íránského režimu z prodeje ropy.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist