Spojené státy nakrátko přerušují operaci, při níž v Hormuzském průlivu doprovázely a chránily lodě ohrožované íránskou blokádou. Uvedl to americký prezident Donald Trump, podle něhož jsou důvodem aktuální velmi pokročilá jednání s Íránem a snaha dosáhnout dohodu. Americká blokáda íránských přístavů však pokračuje, dodal Trump.

Šéf Bílého domu v neděli oznámil zahájení operace s názvem Project Freedom (Projekt Svoboda), jejímž cílem chránit lodě a získat kontrolu nad klíčovou námořní obchodní trasou v Hormuzském průlivu, kterou Írán po zahájení americko-izraelských úderu začátkem března zablokoval, což mimo jiné výrazně zvýšilo ceny ropy.

V úterý večer amerického času (dnes nad ránem SELČ) však na své síti Truth Social oznámil, že "na žádost Pákistánu a dalších zemí" a také na základě "faktu, že byl dosažen velký pokrok směrem k úplné a konečné dohodě s představiteli Íránu" bude Projekt Svoboda "nakrátko pozastaven, abychom viděli, zda je možné dokončit a podepsat dohodu či ne".

Americký ministr obrany Pete Hegseth v úterý uvedl, že Spojené státy již zajistily bezpečnou plavbu průlivem a že se k proplutí řadí stovky obchodních lodí. Zmíněná operace měla podle něho pouze obranný charakter a USA bez podnětu ze strany Íránu nezasahovaly.

Jeden z íránských činitelů přitom v pondělí uvedl, že Teherán by mohl americkou ochranu lodí považovat za porušení příměří, které v současnosti mezi USA a Izraelem na jedné a Íránem na druhé straně platí.

Americké námořnictvo bude podle Trumpa pokračovat v námořní blokádě Íránu, která brání lodím vplouvat do íránských přístavů nebo je opouštět. Washington se tím snaží vyvolat ekonomický tlak na Teherán a přimět jej k dohodě podle Trumpových představ. Íránští představitelé však tvrdí, že politickou krizi nelze vyřešit vojenskými prostředky, a varují, že Teherán s konfrontací kolem Hormuzského průlivu ještě ani nezačal.

Nová pravidla pro plavbu průlivem

Írán zavedl nový mechanismus pro řízení plavby Hormuzským průlivem a zároveň zveřejnil novou mapu průlivu zobrazující rozšířenou zónu íránské kontroly. Na svém webu to uvedla íránská státní televize Press TV. Obchodní plavidla musí koordinovat svůj pohyb s íránskými ozbrojenými silami a před plavbou obdržet povolení od íránského Úřadu pro průliv Perského zálivu (PGSA). Stanice nicméně mapu nepublikovala.

Íránské revoluční gardy mezitím v prohlášení uvedly, že v tuto chvíli jediná bezpečná cesta průlivem je ta, kterou íránské úřady již dříve vytyčily. Jakýkoliv odklon od této trasy představuje riziko a vyvolá "ráznou reakci" námořních sil revolučních gard, cituje agentura Reuters z prohlášení.

Podle Press TV je v současnosti v íránském parlamentu předložena nová legislativa, která zahrnuje trvalý zákaz plavby Hormuzským průlivem všem plavidlům s vazbami na USA a Izrael a dále zavedení systému poplatků za plavbu průlivem pro plavidla států, které Teherán nepovažuje za nepřátelské.

USA a Izrael zahájily 28. února údery na Írán, který v odvetě mimo jiné ochromil lodní dopravu ve strategickém Hormuzském průlivu. Průlivem bylo před konfliktem převáženo 20 procent veškeré ropy obchodované na světovém trhu a obdobné množství zkapalněného zemního plynu. Od 8. dubna platí příměří a Pákistán zprostředkovává mírová jednání, která zatím uvázla na mrtvém bodě, a to i kvůli otázce Hormuzského průlivu.

Spojené státy již několik týdnů žádají okamžité otevření průlivu, což Teherán odmítá vzhledem k pokračující americké námořní blokádě íránských přístavů, jejímž deklarovaným cílem je omezení příjmů íránského režimu z prodeje ropy.

