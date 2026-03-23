Zpráva, že maďarský ministr zahraničí pravidelně informoval Rusko o jednáních EU, není pro některé diplomaty překvapivá, napsal bruselský server Politico. Země Evropské unie i jejich partneři se podle serveru již delší dobu k diskusím o bezpečnostních otázkách scházejí v menších formátech právě kvůli obavám, že některé „méně loajální“ státy EU předají citlivé informace třetím zemím.
Deník The Washington Post (WP) o víkendu s odvoláním na své zdroje informoval, že šéf maďarské diplomacie Péter Szijjártó o přestávkách schůzek se svými evropskými kolegy pravidelně telefonicky informoval Rusko o průběhu vyjednávání na zasedáních členských zemí unie.
Szijjártó ruskému protějšku Sergeji Lavrovovi podle WP poskytoval aktuální informace o tom, co se projednává, a informoval ho o možných řešeních. Szijjártó informace listu popírá.
„Zpráva, že Orbánovi lidé informují Moskvu o zasedáních Evropské rady do nejmenších detailů, by neměla nikoho překvapit,“ napsal na sociální síti X polský premiér Donald Tusk, který před maďarskými dubnovými volbami podpořil opozičního lídra Pétera Magyara. „Podezření na to máme už dlouho. To je jeden z důvodů, proč se vyjadřuji jen tehdy, když je to nezbytně nutné, a říkám jen tolik, kolik je potřeba,“ dodal polský ministerský předseda.
Zahraniční špehování je podle Politica hlavní překážkou pro ambice EU stát se místem, kde hlavní města diskutují o bezpečnostních otázkách. Nejmenovaný vysoký úředník z jedné členské země serveru potvrdil, že právě kvůli riziku, že „méně loajální“ státy EU předají citlivé informace třetím zemím, „probíhá nyní většina relevantní evropské diplomacie v různých menších formátech“.
Jde o formáty, jako je E3 (Francie, Německo a Británie), E4 (Francie, Německo, Británie a Polsko), Výmarský trojúhelník (Německo, Francie, Polsko) či NB8 (osm severských a pobaltských států).
Bývalý litevský ministr zahraničí Gabrielius Landsbergis, který se často účastnil unijních jednání, na kterých byl přítomen i Szijjártó, byl již v roce 2024 varován, že by maďarská strana mohla Rusku předávat informace. On i další diplomaté proto omezili informace, které sdíleli, když byl přítomen maďarský ministr, řekl Landsbergis serveru.
Maďarský ministr pro Evropu János Bóka označil článek WP za lživé zprávy, které jsou „zoufalou reakcí na to, že Orbánova strana Fidesz před volbami nabírá na síle.“ Maďarský lid se ale podle něj nenechá oklamat.
Od Evropské unie nicméně nyní podle několika diplomatů žádná formální reakce na nová obvinění nejspíš nepřijde. Ať už EU a její představitelé udělají cokoli, Orbán to ve své kampani využije ve svůj prospěch, uvedl jeden z diplomatických zdrojů. „Nemyslím si, že by někdo chtěl před 12. dubnem udělat cokoli, co by přililo olej do ohně,“ dodal.
V Maďarsku se 12. dubna budou konat parlamentní volby, v nichž by podle řady průzkumů mohla Orbánovu stranu Fidesz porazit opoziční strana Tisza europoslance Magyara.
