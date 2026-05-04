Rusko oznámilo na 8. a 9. května příměří v bojích proti Ukrajině, učinilo tak u příležitosti oslav vítězství Sovětského svazu ve druhé světové válce. Vyplývá to ze sdělení ruského ministerstva obrany, které na platformě Telegram uvedlo, že doufá, že Ukrajina bude následovat příkladu Moskvy. V případě narušení oslav pohrozilo masivním útokem na Kyjev. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj před tím podle serveru RBK-Ukrajina řekl, že ruský návrh na krátký klid zbraní působí ve světle každodenního zabíjení lidí nečestně.
Ruský prezident Vladimir Putin minulý týden podle Kremlu v telefonickém rozhovoru informoval amerického prezidenta Donalda Trumpa, že je připraven vyhlásit příměří ve válce s Ukrajinou na dobu oslav sovětského vítězství ve druhé světové válce. To si Rusko připomíná 9. května a je to jeden z nejdůležitějších svátků v zemi. Loni Putin vyhlásil při této příležitosti třídenní příměří, které nebylo dohodnuto s Ukrajinou. Zelenskyj na informace o telefonátu mezi šéfy Bílého domu a Kremlu uvedl, že Kyjev požádá tým americké hlavy státu o vyjasnění podrobností ohledně ruského návrhu krátkodobého příměří.
V pondělí ukrajinský prezident podle RBK-Ukrajina uvedl, že Moskva zatím Kyjev o dočasném příměří oficiálně neinformovala. Vyjádřil se tak nedlouho před prohlášením ruského resortu obrany. „Příměří na jeden den a před ním zabíjení našich lidí je, mírně řečeno, nečestné,“ řekl dnes novinářům ukrajinský prezident. Už dříve uvedl, že Ukrajina, která se pátým rokem brání rozsáhlé ruské vojenské agresi, navrhuje dlouhodobé příměří.
„V souladu s rozhodnutím nejvyššího velitele ozbrojených sil Ruské federace V. V. Putina je na 8. a 9. května 2026 vyhlášeno příměří na počest oslav vítězství sovětského lidu ve Velké vlastenecké válce,“ uvedlo v pondělí ministerstvo obrany v Moskvě, přičemž použilo termín, kterým Rusko označuje druhou světovou válku. Moskva podle něj doufá, že Kyjev klid zbraní dodrží. Ministerstvo přitom pohrozilo masivním vzdušným útokem na centrum Kyjeva, pokud by ukrajinská armáda narušila oslavy 81. výročí vítězství ve druhé světové válce.
Ukrajina každou noc čelí útokům ruských dronů a střel. Ukrajinské ozbrojené síly podnikají zpravidla bezpilotními letouny odvetné údery i hluboko na ruském území. Naposledy bylo příměří v bojích vyhlášeno u příležitosti letošních pravoslavných Velikonoc, ale Kyjev i Moskva se navzájem vinily z jeho porušování.
