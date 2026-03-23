Maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó o přestávkách pravidelně telefonicky informoval Rusko o průběhu vyjednávání na zasedáních členských zemí Evropské unie. S odkazem na unijního bezpečnostního úředníka o tom píše deník The Washington Post (WP). Szijjártó ruskému protějšku Sergeji Lavrovovi podle WP poskytoval aktuální informace o tom, co se projednává, a informoval ho o možných řešeních. Dlouho jsme měli podezření, reagoval na zprávu polský premiér Donald Tusk. Szijjártó později zprávu WP popřel.
Díky těmto hovorům "byla Moskva v podstatě přítomna u stolu prakticky na každém zasedání EU v posledních letech", dodal úředník.
Szijjártó od rozsáhlé ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022 podle WP podnikl 16 oficiálních návštěv Moskvy. Naposledy tam odcestoval 4. března a setkal se s prezidentem Vladimirem Putinem. Většina unijních hlav států a vlád od roku 2022 Rusko nenavštívila, výjimkou je maďarský premiér Viktor Orbán a předseda slovenské vlády Robert Fico.
"Místo šíření lží a falešných zpráv přijeďte do Budapešti podpořit opozici! Minule to fungovalo… pro nás," napsal maďarský ministr na síť X k Tuskovu komentáři.
Na zprávu, která přichází uprostřed volební kampaně v Maďarsku, už reagoval maďarský opoziční lídr Péter Magyar. V projevu k příznivcům, o němž informoval web Telex, Magyar řekl: "Skutečnost, že maďarský ministr zahraničí, blízký přítel Sergeje Lavrova, podává Rusům zprávy o každém setkání EU téměř minutu po minutě, je naprostá zrada. Tento muž zradil nejen svou zemi, ale i Evropu."
Informaci komentují i polští politici. "Zpráva, že Orbánovi lidé informují Moskvu o zasedáních Rady EU do nejmenších detailů, by nikoho neměla překvapit. Své podezření na to máme už dlouho. To je jeden z důvodů, proč se vyjadřuji jen tehdy, když je to nezbytně nutné, a říkám jen tolik, kolik je potřeba," napsal na síť X polský premiér Donald Tusk.
"To hodně vysvětluje, Petře," uvedl na X polský ministr zahraničí Radosław Sikorski.
"Falešné zprávy jako vždy. Lžete, abyste prosadili stranu Tisza a její proválečnou loutkovou vládu v Maďarsku. To se vám nepovede!" reagoval na výrok polského ministra Szijjártó.
Sikorski při této příležitosti kritizoval i prezidenta Karola Nawrockého, který se má v pondělí v Budapešti setkat s Orbánem. Nawrocki se chystá maďarského premiéra podpořit v předvolební kampani, přestože Orbán blokuje 20. balík sankcí proti Rusku, připomněl ministr. "Doufám, že na oplátku za takové pošramocení své pověsti prezident alespoň něco získá pro Polsko, například to, že Maďarsko vykoná evropské zatykače na uprchlé členy (opoziční strany) PiS podezřelé ze zlodějen," napsal Sikorski na X v narážce na azyl, který Orbánova vláda poskytla bývalému ministru spravedlnosti Zbigniewu Ziobrovi a jeho náměstku Marcinu Romanowskému.
Macinka zprávu Washington Post bagatelizuje
Ministr zahraničních věcí Petr Macinka (Motoristé) nepřeceňuje kvůli zdrojovému deníku The Washington Post (WP) zprávy, že maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó o přestávkách pravidelně telefonicky informoval Rusko o vyjednávání na zasedáních zemí Evropské unie.
Macinka ČTK sdělil, že články a spekulace WP nepřeceňuje. "Nikdy nepatřily k nejdůvěryhodnějším zdrojům informací, často musely stahovat své články nebo je ex post opravovat. Vzhledem k jejich silně levicovému zaměření považuji tento jejich text spíše za pokus poškodit jednu stranu v Maďarsku těsně před volbami," uvedl. Parlamentní volby v Maďarsku se konají v polovině dubna, Szijjártó je členem strany Fidesz premiéra Viktora Orbána.
Předseda ODS Martin Kupka zmínil, že Szijjártó přijel za Macinkou v lednu jako první zahraniční návštěva. "Tohle nadbíhání Maďarsku a Slovensku z nás v kombinaci s neplněním závazků NATO právem dělá v očích partnerů kandidáta na další kremelskou podržtašku," napsal Kupka na síti X.
Bývalý šéf diplomacie Jan Lipavský (za ODS) ČTK napsal, že popisované jednání by bylo v přímém rozporu se základní důvěrou, na které stojí spolupráce zemí EU. "Zároveň vidíme, že Maďarsko blokuje celou řadu protiruských sankcí," uvedl. O to větší skandál podle něj je, když Babiš takové lidi otevřeně podporuje a hlásí se k Orbánovi.
Pokud by se informace potvrdily, šlo by o mimořádně závažné selhání důvěry mezi členskými státy EU, sdělil ČTK předseda Pirátů Zdeněk Hřib. "Jednání o společných postupech, zvlášť v otázkách bezpečnosti a zahraniční politiky, stojí na principu loajální spolupráce. Jakékoli vynášení informací směrem k Rusku by tento princip přímo podkopávalo a oslabovalo schopnost Evropy jednat jednotně," uvedl. Kabinet by se podle něj měl proti takovému chování jednoznačně vymezit a nezpochybnitelně stát na straně spojenců.
Člen sněmovního výboru pro bezpečnost Jan Bartošek (KDU-ČSL) hovoří o podrazu ze strany Maďarska na Česko i celou Evropu. "Jinými slovy - mistr Maďarska je špion Ruska? Osobně si myslím, že západní země nám východním přestanou přesně kvůli takovému chování věřit. To už se projevuje v návrhu dvourychlostní Evropy. Následky jsou evidentní. Nahrává to do strategického záměru Rusů rozdělit Evropu a vzít si nás zpět," uvedl.
Šéf TOP 09 Matěj Ondřej Havel napsal, že Visegrádská skupina (V4) se SR, Polskem a Maďarskem je pro něj politicky mrtvá. "Nejde sedět na dvou židlích. Kdo pomáhá Kremlu, vědomě nebo z hlouposti, stojí prostě proti Evropě a tím pádem i proti zájmům naší země," dodal.
Místopředseda TOP 09 Marek Ženíšek uvedl, že ho informace nepřekvapují. "Dlouhodobě říkám, že Maďarsko pod vedením Viktora Orbána funguje jako ruský trojský kůň v Evropě a pátá kolona Ruska. Orbán si s Vladimirem Putinem podává ruku jak na běžícím páse a Maďarsko opakovaně stojí při hlasováních na straně agresora," uvedl Ženíšek. Informování Ruska o jednáních v EU pokládá Ženíšek za skandál obřích rozměrů. "O to horší pak je, že (premiér) Andrej Babiš (ANO) Orbána v současné volební kampani podporuje a naše vláda k režimu v Maďarsku vzhlíží," dodal.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist