Slovenská vláda zvažuje přijmout nařízení, na jehož základě by řidiči ze zahraničí platili u čerpacích stanic na Slovensku za naftu více než domácí motoristé. Novinářům to v úterý po jednání se zástupci bratislavské rafinerie Slovnaft řekl předseda slovenské vlády Robert Fico.
Podle Fica je nafta po nedávném zdražování kvůli výrazně rostoucím cenám ropy při porovnání cen v zemích Visegrádské skupiny (Česko, Maďarsko, Polsko, Slovensko) nejlevnější právě na Slovensku. Dodal, že cílem kabinetu je, aby ceny pohonných hmot na Slovensku byly srovnatelné se zeměmi V4 a nižší než v Rakousku.
Jak si Orbán pomocí levné ruské ropy kupuje voliče. A proč mají Maďaři nejdražší benzin ve střední Evropě
Slovenský premiér zmínil také možnost, že cizinci budou moci tankovat naftu na Slovensku pouze do nádrží svých vozidel. Řekl, že na severu Slovenska se vyskytly případy, že motoristé brali naftu také do různých kanystrů.
Generální ředitel Slovnaftu Gabriel Szabó doplnil, že mnoho polských řidičů začalo tankovat paliva právě na Slovensku. Uvedl také, že rafinerie bude nadále postupovat zdrženlivě při změnách cen pohonných hmot. Slovnaft má největší podíl na slovenském trhu s palivy.
Minulý týden maďarský premiér Viktor Orbán oznámil, že jeho země zavede cenové stropy u benzinu a nafty, a to pouze pro automobily s maďarskou poznávací značkou.
Po zdražení ropy kvůli válce na Blízkém východě zdražily benzin i nafta i na Slovensku. Podle dřívějších vyjádření představitelů slovenské vlády se ale země v EU řadila ke státům s nejlevnějšími palivy. Ještě před americko-izraelskými údery na Írán a následnou íránskou odvetou na vojenské a civilní cíle v oblasti Perského zálivu byla paliva na Slovensku dražší než například v Česku.
Ještě v pondělí čerpací stanice Slovnaftu na Slovensku mimo dálnic prodávaly litr nafty za 1,534 eura (37,48 koruny). U jiných větších sítí v zemi byla nafta dražší. Slovnaft v současnosti využívá při výrobě paliv také ropu ze státních rezerv, které vláda poskytla firmě kvůli přerušení dodávek suroviny ropovodem Družba přes Ukrajinu. Slovnaft, který patří do maďarské skupiny MOL, pak objednal alternativní ropu s dodávkou přes ropovod Adria. Ten začíná v Chorvatsku.
Chorvatsko podle Fica nadále odmítá přepravovat ropu vytěženou v Rusku. Právě ruskou ropu dlouhodobě využívaly rafinerie skupiny MOL na Slovensku a v Maďarsku. Na její dovoz obě země získaly od EU výjimku ze sankcí, které na Moskvu po ruské vojenské invazi na Ukrajinu uvalila Evropská unie.
