Íránské ministerstvo bezpečnosti zabavilo stovky terminálů satelitního systému Starlink umožňujícího přístup k internetu. V úterý to napsala agentura Tasním, kterou kontrolují íránské revoluční gardy. Starlink a obdobné technologie jsou v Íránu zakázány. Režim v Teheránu blokuje standardní přístup k internetu již osmnáctý den, a to od 28. února, kdy na Írán zaútočily Spojené státy a Izrael. Vyplývá to z dat nevládní organizace Netblocks, která monitoruje kybernetickou bezpečnost.
Úřady zabavily terminály při operaci, kterou provedly v různých částech země, uvedlo ministerstvo v prohlášení. Terminály podle něj do Íránu odeslal „americko-sionistický nepřítel“.
Minulý týden íránské úřady oznámily, že ve městě Šíráz zatkly muže, který podle policie organizoval síť, která působila v několika provinciích země a za úplatu poskytovala přístup k internetu skrze Starlink.
Někteří obyvatelé Íránu se snaží blokaci internetu obejít právě používáním systému Starlink americké společnosti SpaceX. Loni v říjnu schválený zákon ale předpokládá až dvouletý trest vězení za přepravu, používání, nákup či prodej nelicencovaných zařízení poskytujících internetové připojení „jako například Starlink“.
Deník The Wall Street Journal v únoru s odvoláním na nejmenované americké činitele napsal, že administrativa prezidenta Donalda Trumpa propašovala do Íránu přibližně 6 000 terminálů Starlink poté, co íránské úřady v lednu začaly brutálně potlačovat protivládní demonstrace a drasticky omezily připojení k internetu. Přístup k síti byl tehdy blokován 18 dní.
Íránské úřady připustily, že při nepokojích zahynulo více než 3 000 lidí včetně příslušníků bezpečnostních složek i osob, které s protesty neměly nic společného. Lidskoprávní organizace HRANA se sídlem v USA ale odhaduje, že při tvrdém potlačení protestů zahynulo přes 7 000 lidí, většinou demonstrantů. HRANA navíc upozorňuje, že počet zabitých může být ve skutečnosti mnohem vyšší.
