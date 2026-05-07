Zástupci Evropského parlamentu a členských států EU se shodli na podobě zákazu aplikací umělé inteligence (AI) umožňujících vytváření sexualizovaných snímků a videí skutečných lidí bez jejich souhlasu. Zákaz bude platit od 2. prosince. EP to uvedl ve čtvrtek v tiskové zprávě. Europoslanci věc podpořili už na březnovém plenárním zasedání, kdy dali zelenou vyjednávání s členskými státy.
Zakázáno bude například uvádět na unijní trh systémy AI za účelem vytváření podobného obsahu, případně uvádění takových systémů na unijní trh bez přiměřených bezpečnostních opatření, jež by vytváření takových materiálů zabránila.
EP a Rada EU, tedy země bloku, konkrétně zmiňují „materiál zobrazující sexuální zneužívání dětí nebo zobrazující intimní partie identifikovatelné osoby či ji zachycující při sexuálně explicitních činnostech bez jejího souhlasu“.
Europoslanci a zástupci členských zemí musí dohodu, předběžně dosažnou v noci na čtvrtek, ještě formálně potvrdit. Podle tiskové zprávy europarlamentu by se tak mělo stát před 2. srpnem letošního roku, od kdy mají začít platit některá ustanovení nové legislativy. Tu Evropská komise navrhla loni v listopadu.
Na problematiku v minulých měsících upozornil především skandál americké sociální sítě X miliardáře Elona Muska. Její uživatelé pomocí chatbota Grok bez souhlasu generovali a upravovali sexualizované fotografie skutečných žen a dětí. Situace, na niž nejprve upozornila média, vyústila v několik vyšetřování, jedno z nich vede britský úřad pro regulaci mediálního trhu Ofcom. Kromě programu Grok existují ovšem také specializované aplikace zaměřené přímo na generování podobného obsahu.
