Šéf íránské Nejvyšší rady národní bezpečnosti Alí Larídžání byl zabit při nočním vzdušném úderu, uvedl v úterý podle agentury Reuters izraelský ministr obrany Jisrael Kac.
Írán Larídžáního smrt nepotvrdil. Íránská státní média nicméně zveřejnila údajný Larídžáního vzkaz psaný rukou, uvádí Reuters bez dalších podrobností.
Po nedávném zabití dlouholetého nejvyššího duchovního vůdce Alího Chameneího je právě tajemník íránské Nejvyšší rady národní bezpečnosti Larídžání tím, kdo má skutečnou moc ohledně vojenských a bezpečnostních otázek.
Americké ministerstvo zahraničí minulý týden nabídlo odměnu deset milionů dolarů (přibližně 213 milionů korun) za informace týkající se deseti členů íránského vedení včetně nového duchovního vůdce země Modžtaby Chameneího ale také Larídžáního.
Zničíme íránský zbrojní průmysl do základů, dáváme si na to ještě tři týdny, plánuje Izrael
Dalším cílem izraelských úderů v Íránu byl velitel hnutí Palestinský islámský džihád Akram Adžúrí. Podle webu Times of Israel není zřejmé, zda byl při útoku zabit či zraněn.
Spojené státy a Izrael zahájily 28. února údery proti Íránu, kterými zažehly regionální válku. V první den úderů byl zabit i nejvyšší duchovní vůdce země ajatolláh Alí Chameneí. Dne 8. března zvolilo 88členné Shromáždění znalců novým vůdcem jeho 56letého syna Modžtabu.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist