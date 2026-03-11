Spojené státy u Hormuzského průlivu zlikvidovaly řadu íránských námořních plavidel, včetně 16 lodí schopných pokládat miny, oznámilo oblastní velitelství amerických ozbrojených sil (CENTCOM) na síti X. Americký prezident Donald Trump před tím uvedl, že USA v posledních hodinách zcela zničily deset neaktivních minonosných lodí. Oznámení přišlo po zprávách médií, že Írán začal klást miny v Hormuzském průlivu. Šéf Bílého domu předtím také vyzval Teherán k odstranění všech min a pohrozil mu dosud nevídanými vojenskými důsledky v případě, že tak neučiní. Teherán se zatím k těmto informacím nevyjádřil.
O íránských aktivitách v Hormuzském průlivu napsal web stanice CNN, který se odkazoval na dvě osoby obeznámené s informacemi amerických zpravodajských služeb. Obě uvedly, že pokládání min zatím není rozsáhlé - v posledních dnech se jednalo o několik desítek kusů. Jeden ze zdrojů však dodal, že Írán má stále 80 až 90 procent svých malých člunů a minonosek, takže by ve strategickém průlivu mohl položit stovky min.
Dopravu v klíčovém průlivu ochromil konflikt vyvolaný americko-izraelskými útoky na Írán. Průlivem běžně prochází zhruba pětina světových dodávek ropy. Obavy z dlouhodobějšího narušení dopravy v Hormuzském průlivu vedly k výraznému nárůstu cen této komodity.
"Pokud Írán položil nějaké miny v Hormuzském průlivu a my o tom nevíme, požadujeme jejich okamžité odstranění. Pokud byly miny z jakéhokoli důvodu položeny a nebudou ihned odstraněny, vojenské důsledky budou pro Írán takové, jaké svět ještě neviděl," uvedl Trump v jednom z příspěvků na své sociální síti Truth Social.
USA a Izrael zaútočily na Írán 28. února s deklarovaným cílem zamezit Teheránu získat jadernou zbraň, od té doby ve vlnách vzdušných útoků pokračují. Teherán v odvetě udeřil na americké a izraelské cíle i na civilní objekty v regionu.
Zásah kontejnerové lodi
U pobřeží Spojených arabských emirátů zasáhl a poškodil blíže neurčenou kontejnerovou loď neidentifikovaný projektil. V noci na to na síti X oznámila britská vojenská námořní služba (UKMTO). Všichni členové posádky jsou podle ní v pořádku.
UKMTO WARNING 018-26— UKMTO Operations Centre (@UK_MTO) March 11, 2026
Click here to view the full Warning⤵️https://t.co/R29PKZ34iH#MaritimeSecurity #MarSec pic.twitter.com/8UYiab3Ygj
Kapitán kontejnerové lodi oznámil, že plavidlo bylo poškozeno zřejmě neznámým projektilem, uvádí UKMTO, podle níž přesný rozsah škod není znám. K incidentu došlo několik desítek námořních mil od pobřeží Spojených arabských emirátů, podle zveřejněné mapy de facto v Hormuzském průlivu. Detaily o zasaženém plavidlu námořní služba neposkytla a všechny lodě v oblasti vyzvala k opatrnosti.
Mezi 1. a 10. březnem nejméně deset ropných tankerů ohlásilo útoky nebo bylo zasaženo v Hormuzském průlivu či v jeho blízkosti, podotkla AFP. Průlivem běžně prochází zhruba pětina světových dodávek ropy. Obavy z dlouhodobějšího narušení dopravy v Hormuzském průlivu vedly k výraznému růstu cen této komodity.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist