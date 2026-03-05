Donald Trump sice mění zdůvodnění pro útok na Írán podobně často jako ponožky, jeho fanoušky to ale, aspoň zatím, neotřáslo. Jeden z nich dokonce Trumpovy činy označuje za zlatý standard a za nejlepší změny, k jakým došlo za tisíc let. O koho jde? To a mnohem víc se dozvíte v newsletteru Ředitelé Evropy, který je o české roli v Evropě a dění v Evropské unii. Může vám každý čtvrtek chodit do vašich e-mailů. Odebírejte!
O co jde nám
Co se dočtete dál
- Proč by měla být Trumpova politika na Blízkém východě nejlepší za tisíc let.
- Co napsal Babiš v dopise lídrům ostatních členských zemí, na jaké částce chce zastropovat cenu emisní povolenky.
- Proč se není důvod bát spolupráce největších zemí v EU.
