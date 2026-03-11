Podobně jako Ukrajina v roce 2022 se nyní Írán adaptoval na útok mnohem silnějšího nepřítele. Režim se nesložil, jak nejspíš očekával Donald Trump. Naopak, je schopen zasahovat sousedy, americké základny v regionu a blokovat dopravu ropy a dalších surovin z Perského zálivu. A to mnohem levnějšími zbraněmi, než mají USA. 

Nervozitu vyvolal třeba jeden z posledních kroků, když tento týden íránské čluny začaly zaminovávat Hormuzský průliv – klíčovou vstupní bránu, kudy během války zatím projely jen íránské tankery s ropou pro Čínu. Jeho blokáda způsobuje, že ceny ropy vystřelily nahoru. USA tvrdí, že během úterka potopily nejméně šestnáct íránských minových člunů – ale samotné americké námořnictvo má jen osm funkčních minolovek.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Z čeho se poučil Írán při své obraně.
  • Proč nechtěli Američané ukrajinskou antidronovou obranu.
  • Co je cílem Teheránu.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se