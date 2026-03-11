Podobně jako Ukrajina v roce 2022 se nyní Írán adaptoval na útok mnohem silnějšího nepřítele. Režim se nesložil, jak nejspíš očekával Donald Trump. Naopak, je schopen zasahovat sousedy, americké základny v regionu a blokovat dopravu ropy a dalších surovin z Perského zálivu. A to mnohem levnějšími zbraněmi, než mají USA.
Nervozitu vyvolal třeba jeden z posledních kroků, když tento týden íránské čluny začaly zaminovávat Hormuzský průliv – klíčovou vstupní bránu, kudy během války zatím projely jen íránské tankery s ropou pro Čínu. Jeho blokáda způsobuje, že ceny ropy vystřelily nahoru. USA tvrdí, že během úterka potopily nejméně šestnáct íránských minových člunů – ale samotné americké námořnictvo má jen osm funkčních minolovek.
Co se dočtete dál
- Z čeho se poučil Írán při své obraně.
- Proč nechtěli Američané ukrajinskou antidronovou obranu.
- Co je cílem Teheránu.
