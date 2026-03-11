Prezidenta Spojených států Donalda Trumpa Írán překvapil. Sám veřejně prohlásil, a to hned několikrát. „Největším překvapením“ je pro něj to, jak Íránci na americké a izraelské útoky odpověděli.
Trump konkrétně zmínil fakt, že Teherán útočí na cíle v okolních zemích, jako jsou Spojené arabské emiráty, Saúdská Arábie, Omán nebo Katar. „Překvapilo mě, že útočí na státy, které neútočí na ně,“ řekl prezident o reakci Íránců. Ti pokračují v útocích raketami a především drony na civilní cíle či například na místa těžby ropy a zemního plynu. Hrozí taky lodím, které by chtěly proplout Hormuzským průlivem. Přes ten proudí zhruba pětina světových dodávek ropy a zemního plynu. To stačilo k zásadnímu omezení dopravy v průlivu.
Co se dočtete dál
- Jak se Trump sám připravil o možnost íránskou reakci předvídat.
- Na čí rady se spoléhá.
- Čeho chce Írán svými útoky na okolní země dosáhnout.
